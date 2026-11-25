Sandalyesini yerine iten insanlar için sorumluluk, empati, özdenetim ve dikkat gibi bir dizi olumlu özellik sayan yazılar son dönemde pek çok sitede yer alıyor. Ancak bu listelerin hiçbiri, sandalyeyi itmeyenlerin ne tür insanlar olduğunu bir araştırmayla göstermiyor. Sosyal farkındalığı (social mindfulness) 2013'te literatüre kazandıran Van Doesum ve Van Lange de kavramı tek bir günlük hareketle değil, kişilerin başkalarına seçenek bırakıp bırakmadığını ölçen seçim temelli bir görevle inceledi. Birleşik Krallık merkezli çevrimiçi eczane True Medical'ın blog yazısı ise sorunu daha temkinli koyuyor: tek bir küçük davranış kişiliğin tamamını özetleyemez, sandalyeyi itmemek de kişiyi kaba ya da bencil yapmaz. Aynı yazıya göre bu alışkanlığın arkasında yetiştirilme biçimi, alışkanlık, sosyal kaygı ya da kontrol ihtiyacı gibi pek çok farklı neden bulunabilir. Üstelik bu yazılar birbirini de tutmuyor: Yahoo Lifestyle'daki liste alışkanlığı özdenetime ve sorumluluk bilincine bağlarken, Make Tech Easier'ın listesi daha çok aileden öğrenilen terbiyeyi öne çıkarıyor.