Psikoloji Yazarlarının Pek Konuşmadığı Taraf: Masadan Kalkarken Sandalyesini Yerine İtmeyen İnsanlar
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Masadan kalkarken sandalyesini yerine iten insanlara iltifat eden psikoloji yazıları, sandalyeyi olduğu yerde bırakıp giden herkesi sessizce yargılıyor gibi görünüyor. Oysa bu küçük alışkanlığın ardındaki yorumların çoğu bir deneye değil, yazarların kendi çıkarımlarına dayanıyor. Bu içerikte madalyonun öbür yüzüne, yani sandalyesini itmeyenlere bakıyoruz.
Kaynak: Yahoo Lifestyle, True Medical, Home Addict
Sandalyesini masada bırakıp kalkan insanlar hakkında kesin bir yargıya varmak için elimizde yeterli veri yok.
Sandalyeyi yerine itmenin asıl gerekçesi psikolojik değil pratik: sonradan gelen birinin yolunu açık tutmak.
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