Zeki İnsanların Kötü Alışkanlık Sanılan 6 Davranışı
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Çok soru soran birine 'zor insan', karar vermekte zorlanana 'kararsız' deyip geçiyoruz. New York'ta çalışan klinik psikolog Dr. Yasmine Saad'a göre ise bu davranışların altında bambaşka bir düşünme biçimi yatıyor olabilir.
Parade'e konuşan Saad, 'İnsanları normal ya da istenen davranış olarak gördüğümüz şeye göre yargılıyoruz. Biri farklı davrandığında bu farkı kusur olarak etiketleyebiliyoruz. Ama farklı olmak eksik olmak anlamına gelmiyor' diyor. Saad'a göre 'kötü alışkanlık' sanılan ama zekânın işareti olabilecek 6 davranış 👇
Kaynak: Parade
1. Çok fazla soru sormak
2. Fazla düşünmek
3. Sık sık fikir değiştirmek
4. Hayallere dalmak
5. Bir konuya takmak
6. Her şeyde fazla ihtimal görmek
Peki bu alışkanlık size yarar mı, zarar mı veriyor?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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