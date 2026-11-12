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Zeki İnsanların Kötü Alışkanlık Sanılan 6 Davranışı

Zeki İnsanların Kötü Alışkanlık Sanılan 6 Davranışı

psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 10:18
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Çok soru soran birine 'zor insan', karar vermekte zorlanana 'kararsız' deyip geçiyoruz. New York'ta çalışan klinik psikolog Dr. Yasmine Saad'a göre ise bu davranışların altında bambaşka bir düşünme biçimi yatıyor olabilir.

Parade'e konuşan Saad, 'İnsanları normal ya da istenen davranış olarak gördüğümüz şeye göre yargılıyoruz. Biri farklı davrandığında bu farkı kusur olarak etiketleyebiliyoruz. Ama farklı olmak eksik olmak anlamına gelmiyor' diyor. Saad'a göre 'kötü alışkanlık' sanılan ama zekânın işareti olabilecek 6 davranış 👇

Kaynak: Parade

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1. Çok fazla soru sormak

1. Çok fazla soru sormak

Durmadan soru soran biri çoğu zaman 'zor', 'sinir bozucu' ya da 'her şeyi karmaşıklaştıran' biri olarak görülüyor. Dr. Saad'a göre ise bu sorular, bir açıklamayı olduğu gibi kabul etmek yerine bir şeyin nasıl işlediğini gerçekten anlama isteğinden kaynaklanabiliyor.

Saad, 'Bir soru daha soran kişi, sorunun herkesin gözden kaçırdığı bir katmanını görüyor olabilir' diyor.

2. Fazla düşünmek

2. Fazla düşünmek

Hızlı düşünen insanlara hayranlık duyarız. Anında cevap veren biri kendinden emin ve zeki görünür. Saad'a göre ise 'hız, derinlikle aynı şey değil.'

Bazı insanlar bir sonuca varmadan önce doğal olarak birden fazla ihtimali inceliyor, sonuçları hesaba katıyor ve ilk izlenimlerini sorguluyor. Saad'a göre 'fazla düşünmek' gibi görünen şey, bazen daha doğru bir cevaba ulaşma çabası.

3. Sık sık fikir değiştirmek

3. Sık sık fikir değiştirmek

Sık sık fikir değiştiren insanlar tutarsız, yorucu ya da iradesiz olarak görülebiliyor. Saad'a göre ise bu, yeni bir bilgi geldiğinde değişime açık olmanın bir göstergesi olabilir.

Saad, 'Zeki olmak her zaman haklı olmak demek değil. Elindeki bilginin, doğru sandığın şeyi değiştirdiğini fark edebilmek de zekânın bir parçası' diyor.

4. Hayallere dalmak

4. Hayallere dalmak

Hayallere dalan biri dikkatini vermiyormuş gibi görünebilir. Saad'a göre ise bu kişi, o an yaptığı işle doğrudan ilgisi olmayan bağlantıları ve ihtimalleri keşfediyor olabilir.

Saad'ın deyişiyle, 'Önündeki işe odaklanmayan bir zihin, hiçbir işe yarar bir şey yapmıyor demek değil.'

5. Bir konuya takmak

5. Bir konuya takmak

Konusu ne olursa olsun bir şeye yoğun bir ilgi duymak, Saad'a göre entelektüel merakın ve karmaşık düşünmekten keyif almanın bir işareti.

Saad, 'Ayrıntılara takıntı gibi görünen şey, bazen bir şeyi yüzeyin ötesinde anlama isteği olabilir' diyor.

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6. Her şeyde fazla ihtimal görmek

6. Her şeyde fazla ihtimal görmek

Bir çözüme ya da plana bağlı kalabilmek değerli, ama her ihtimali düşünebilmek de öyle. Basit bir konuyu gereksiz yere karmaşıklaştırıyormuş gibi görünen insanlar aslında bir yeteneği kullanıyor olabilir.

Saad, 'Birden fazla ihtimal üretebilme yeteneği, ıraksak düşünmenin temel unsurlarından biri. Gereksiz yere karmaşıklaştırmak gibi görünen şey, bazen başkalarının göremediği ihtimalleri görebilme yeteneği' diyor. Iraksak düşünme, bir soruna tek bir doğru cevap aramak yerine birçok farklı çözüm üretebilme becerisi olarak tanımlanıyor.

Peki bu alışkanlık size yarar mı, zarar mı veriyor?

Peki bu alışkanlık size yarar mı, zarar mı veriyor?

Saad, bu davranışların her zaman zekâdan kaynaklanmadığını da hatırlatıyor. Hata yapma korkusu ya da kaygı da aynı davranışlara yol açabiliyor. Örneğin fazla düşünen biri gerçekten tüm seçenekleri anlamak istediği için de bunu yapıyor olabilir, harekete geçmekten kaçtığı için de. Saad'a göre önemli olan davranışın kendisi değil, sonuçları.

Saad, böyle bir alışkanlığınızı fark ettiğinizde kendinize şu üç soruyu sormanızı öneriyor:

  • Bu davranış hangi güçlü yanımı yansıtıyor olabilir?

  • Bu davranışla neyi başarmaya çalışıyorum?

  • Onu kullanma biçimim gerçekten istediğim şeye ulaşmama yardım ediyor mu?

Saad'ın deyişiyle, 'Amaç olduğunuz kişiden vazgeçmek değil, düşünme biçiminizi istediğiniz şeye ulaşmak için kullanmayı öğrenmek.'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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