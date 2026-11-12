Zeki İnsanların Kötü Alışkanlık Sanılan 6 Davranışı

Durmadan soru soran biri çoğu zaman 'zor', 'sinir bozucu' ya da 'her şeyi karmaşıklaştıran' biri olarak görülüyor. Dr. Saad'a göre ise bu sorular, bir açıklamayı olduğu gibi kabul etmek yerine bir şeyin nasıl işlediğini gerçekten anlama isteğinden kaynaklanabiliyor.

Saad, 'Bir soru daha soran kişi, sorunun herkesin gözden kaçırdığı bir katmanını görüyor olabilir' diyor.