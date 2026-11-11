Çocukların Özgüvenini Sessizce Etkileyen 5 Davranış
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Pek çok ebeveyn çocuklarına eşit davrandığını düşünür. Ama araştırmalar, ebeveynlerin çoğu zaman farkında olmadan çocuklarından birine daha farklı davrandığını gösteriyor. Amerikan Psikoloji Derneği'nin (APA) yayımladığı ve yaklaşık 19.500 kişiyi kapsayan bir analize göre, daha az kayırıldığını hisseden çocukların ruh sağlığı daha kırılgan, aile ilişkileri daha gergin olabiliyor.
İşte çocuğun özgüvenini sessizce etkileyen 5 davranış 👇
Kaynak: APA, Dove Self-Esteem Project
1. Başka çocukları kendi çocuğunuzdan daha coşkulu alkışlamak
2. Çocuğun mizacına göre davranmamak
3. Genel geçer, içten olmayan övgüler
4. "Neden kardeşin gibi olamıyorsun?" demek
5. Yaşa ve cinsiyete göre farklı beklentiler
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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