Çocukların Özgüvenini Sessizce Etkileyen 5 Davranış

Bir baba maçta oğlunun arkadaşının her hamlesini coşkuyla alkışlayıp kendi çocuğuna sadece 'İyi oynadın' diyebilir. Ona göre masum bir an, ama çocuk bunu 'Babam beni o kadar beğenmiyor' diye anlayabilir.

İlişkisel travma alanında çalışan aile terapisti Annie Wright, Business Insider'a yaptığı açıklamada bu tür davranışların çoğu zaman bilinçli olmadığını söylüyor. Wright'ın danışanlarında sık gördüğü bir örnek de ebeveynin bir çocuğun bütün basketbol maçlarına gidip diğerinin tiyatro gösterilerini kaçırması. Bunun sonucunda çocuk, anne ya da babasının duygusal olarak hayatında olmadığını hissedebiliyor.

Yapılabilecek şey basit: Çocuğunuzu başkalarıyla ölçmek yerine kendi çabasını ve ilerlemesini fark edip bunu ona söylemek.