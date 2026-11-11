Bir Şarkının Dilinize Takılıp Durmasının Bir Adı Var: Kurtulmanın Yolu Bile Bulundu

Sabah radyoda duyduğunuz bir şarkı akşama kadar kafanızda dönüp duruyorsa yalnız değilsiniz. Bu durumun bilimsel bir adı bile var: 'İstemsiz müzikal imgeleme'. Günlük dilde ise Almanca 'Ohrwurm' kelimesinden gelen 'kulak kurdu' (earworm) olarak biliniyor.

Psikologlar hangi şarkıların kafaya takıldığını, nedenini ve bu döngüden nasıl kurtulabileceğinizi araştırdı. Detaylar 👇

Kaynak: APA, University of Reading