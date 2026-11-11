Bir Şarkının Dilinize Takılıp Durmasının Bir Adı Var: Kurtulmanın Yolu Bile Bulundu
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Sabah radyoda duyduğunuz bir şarkı akşama kadar kafanızda dönüp duruyorsa yalnız değilsiniz. Bu durumun bilimsel bir adı bile var: 'İstemsiz müzikal imgeleme'. Günlük dilde ise Almanca 'Ohrwurm' kelimesinden gelen 'kulak kurdu' (earworm) olarak biliniyor.
Psikologlar hangi şarkıların kafaya takıldığını, nedenini ve bu döngüden nasıl kurtulabileceğinizi araştırdı. Detaylar 👇
Kaynak: APA, University of Reading
Neredeyse herkes haftada en az bir kez yaşıyor
Kafaya en çok takılan şarkı: Lady Gaga'dan 'Bad Romance'
Bu şarkıların ortak bir formülü var
En pratik çözüm: Sakız çiğnemek
Uzmanın önerisi: Şarkıyı sonuna kadar dinleyin
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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