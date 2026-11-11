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Bugün 11.11 Bekarlar Günü! Peki Bekarlara Özel Bir Gün Nereden Çıktı?

Bugün 11.11 Bekarlar Günü! Peki Bekarlara Özel Bir Gün Nereden Çıktı?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 21:13
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Sevgililer Günü'nde vitrinlerdeki kalpli ayıcıklara bakıp iç çekenler, bugün sizin gününüz! Takvimler 11 Kasım'ı yani 11.11'i gösteriyor ve bu tarih dünyanın birçok yerinde 'Bekarlar Günü' olarak kutlanıyor. 

Peki bekarlara özel bir gün nereden çıktı, neden 11 Kasım seçildi ve bu masum kutlama nasıl oldu da milyarlarca dolarlık bir alışveriş çılgınlığına dönüştü?

Gelin, bi göz atalım.

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Her şey 1990'larda Çin'de, bir üniversite yurdunda başladı.

Her şey 1990'larda Çin'de, bir üniversite yurdunda başladı.

En çok kabul gören hikayeye göre Bekarlar Günü, 1993 yılında Çin'deki Nanjing Üniversitesi'nde doğdu. Rivayete göre sevgilisi olmayan bir grup erkek öğrenci, bekarlıklarını dertlenmek yerine kutlamaya karar verdi ve 11 Kasım'da kendilerine özel buluşmalar, yemekler, oyunlar düzenlemeye başladı.

Hikayenin detayları anlatana göre değişse de fikir tuttu. Kutlama önce Nanjing'deki diğer üniversitelere, sonra tüm Çin'e yayıldı.

Peki neden 11 Kasım? Cevap aslında gözünüzün önünde

Peki neden 11 Kasım? Cevap aslında gözünüzün önünde

11.11 tarihine bakın: Yan yana dizilmiş dört tane '1'. Yani dört tane yalnız, tek başına dikilen rakam var!

Günün Çincedeki adı da tam olarak bunu anlatıyor: Guanggun Jie. Kelimesi kelimesine 'Çıplak Dallar Günü' anlamına geliyor. 'Guanggun' yani 'çıplak dal', Çin'de evlenmemiş, yalnız erkekler için kullanılan argo bir ifade. Yaprağı olmayan, meyve vermemiş bir dal gibi...

Bekarlar bu günü nasıl kutlamaya başladı?

Bekarlar bu günü nasıl kutlamaya başladı?

İlk yıllarda bekarlar arkadaşlarıyla toplanıp yemekler yedi, partiler verdi, tanışma etkinlikleri düzenledi. Kimisi bekarlığını gururla kutladı, kimisi de 'seneye bu günü kutlamayayım' diyerek bu günü flört için fırsat bildi.

Hatta zamanla 11.11, Çin'de pek çok çiftin evlilik tarihi olarak seçtiği popüler bir güne de dönüştü. 

Daha sonra, Çin'in e-ticaret devi Alibaba, 2009 yılında bu günü bir indirim festivaline dönüştürmeye karar verdi. İlk yıl kampanyaya yalnızca birkaç marka katıldı.

Ama bekarların kendini şımartma isteğini hafife almayın! Kampanya her yıl katlanarak büyüdü ve 11.11 kısa sürede dünyanın en büyük online alışveriş gününe dönüştü. Öyle ki Kara Cuma ile Siber Pazartesi'nin toplamını bile geride bırakan rakamlara ulaştı. Alibaba'nın açıkladığı son resmi verilere göre 2021'deki 11.11 festivalinde satışlar 540 milyar yuanı aştı.

Artık 11.11 Türkiye'de de büyük bir indirim günü

Artık 11.11 Türkiye'de de büyük bir indirim günü

Zamanla Bekarlar Günü sınırları aştı. Bugün Türkiye'de de birçok e-ticaret sitesi 11.11 indirimleri yapıyor, telefonlarımız sabahtan beri kampanya bildirimleriyle titriyor. 

Yani bekarsanız üzülmeyin, para harcamaya bakın...

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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