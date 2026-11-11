Bugün 11.11 Bekarlar Günü! Peki Bekarlara Özel Bir Gün Nereden Çıktı?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sevgililer Günü'nde vitrinlerdeki kalpli ayıcıklara bakıp iç çekenler, bugün sizin gününüz! Takvimler 11 Kasım'ı yani 11.11'i gösteriyor ve bu tarih dünyanın birçok yerinde 'Bekarlar Günü' olarak kutlanıyor.
Peki bekarlara özel bir gün nereden çıktı, neden 11 Kasım seçildi ve bu masum kutlama nasıl oldu da milyarlarca dolarlık bir alışveriş çılgınlığına dönüştü?
Gelin, bi göz atalım.
Her şey 1990'larda Çin'de, bir üniversite yurdunda başladı.
Peki neden 11 Kasım? Cevap aslında gözünüzün önünde
Bekarlar bu günü nasıl kutlamaya başladı?
Artık 11.11 Türkiye'de de büyük bir indirim günü
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın