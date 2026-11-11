Bugün 11.11 Bekarlar Günü! Peki Bekarlara Özel Bir Gün Nereden Çıktı?

Sevgililer Günü'nde vitrinlerdeki kalpli ayıcıklara bakıp iç çekenler, bugün sizin gününüz! Takvimler 11 Kasım'ı yani 11.11'i gösteriyor ve bu tarih dünyanın birçok yerinde 'Bekarlar Günü' olarak kutlanıyor.

Peki bekarlara özel bir gün nereden çıktı, neden 11 Kasım seçildi ve bu masum kutlama nasıl oldu da milyarlarca dolarlık bir alışveriş çılgınlığına dönüştü?

Gelin, bi göz atalım.