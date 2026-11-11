Bilim İnsanları "Kediler Neden Miyavlıyor?" Sorusunu Yanıtladı

Kedinizin size her miyavlayışını bir sevgi gösterisi sanıyorsanız biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yeni bir çalışma, kedilerin miyavlamayı asıl olarak bir şey istediklerinde kullandığını ortaya koydu.

Bunu anlamak için de en sevdikleri mamayı kullanan zekice bir deney yapıldı.

İşte detaylar...

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