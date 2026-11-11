Bilim İnsanları "Kediler Neden Miyavlıyor?" Sorusunu Yanıtladı
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Kedinizin size her miyavlayışını bir sevgi gösterisi sanıyorsanız biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yeni bir çalışma, kedilerin miyavlamayı asıl olarak bir şey istediklerinde kullandığını ortaya koydu.
Bunu anlamak için de en sevdikleri mamayı kullanan zekice bir deney yapıldı.
İşte detaylar...
Araştırmacılar kedilerin en sevdiği mamayı açılamayan bir kutunun içine koydu.
Sahipleri yanındayken kediler çok daha fazla miyavladı.
Sahipleri yokken ise sessizce kapıya baktılar.
Yani kediniz size miyavladığında, büyük ihtimalle sizden bir şey istiyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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