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Bilim İnsanları "Kediler Neden Miyavlıyor?" Sorusunu Yanıtladı

Bilim İnsanları "Kediler Neden Miyavlıyor?" Sorusunu Yanıtladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 23:03
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Kedinizin size her miyavlayışını bir sevgi gösterisi sanıyorsanız biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yeni bir çalışma, kedilerin miyavlamayı asıl olarak bir şey istediklerinde kullandığını ortaya koydu.

Bunu anlamak için de en sevdikleri mamayı kullanan zekice bir deney yapıldı.

İşte detaylar...

Kaynak

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Araştırmacılar kedilerin en sevdiği mamayı açılamayan bir kutunun içine koydu.

Araştırmacılar kedilerin en sevdiği mamayı açılamayan bir kutunun içine koydu.

Brezilya'daki São Paulo Üniversitesi'nden araştırmacılar, 38 kediyi kendi evlerinde gözlemledi. Her kedinin en sevdiği mama, ulaşamayacağı bir kutunun içine yerleştirildi ve kediler yaklaşık bir dakika boyunca izlendi.

Deney iki farklı şekilde yapıldı: Bir kez sahibi odadayken, bir kez de sahibi yokken. Amaç, kedilerde 'seyirci etkisi' denilen durumun olup olmadığını anlamaktı. Yani bir davranışın, etrafta başka biri olup olmamasına göre değişip değişmediği.

Sahipleri yanındayken kediler çok daha fazla miyavladı.

Sahipleri yanındayken kediler çok daha fazla miyavladı.

Sonuçlar oldukça netti. Sahipleri odadayken kediler, yalnız kaldıklarına göre belirgin şekilde daha fazla miyavladı. Çoğu zaman olduğu yerde durup gözlerini doğrudan sahiplerine dikerek miyavladılar.

Miyavlamaların büyük kısmı da kedilerin başı sahiplerine dönükken yapıldı. Yani kediler sesi rastgele çıkarmıyor, doğrudan karşısındakine yöneltiyordu.

Sahipleri yokken ise sessizce kapıya baktılar.

Sahipleri yokken ise sessizce kapıya baktılar.

Sahipleri ortada yokken ise kediler pek ses çıkarmadı. Bunun yerine çoğunlukla sessizce kapıya bakmayı tercih ettiler.

Araştırmacılara göre bu fark çok önemli. Çünkü yalnızca içsel bir duygudan, örneğin açlıktan ya da hayal kırıklığından kaynaklanan bir davranış, etrafta kimse olsun ya da olmasın aynı kalırdı. Miyavlamanın sadece biri varken artması, bunun karşıdakine yöneltilmiş bir iletişim sinyali olduğunu gösteriyor.

Yani kediniz size miyavladığında, büyük ihtimalle sizden bir şey istiyor.

Yani kediniz size miyavladığında, büyük ihtimalle sizden bir şey istiyor.

Animal Behaviour dergisinde yayımlanan çalışmaya göre kediler miyavlamayı bir duygu ifadesinden çok, insanlara ihtiyaçlarını iletmenin ve istediklerini almanın bir yolu olarak kullanıyor.

Ama üzülmeyin, bu kedinizin sizi sevmediği anlamına gelmiyor. Sadece miyavlaması 'seni seviyorum'dan çok 'mamam nerede?' demek olabilir :)

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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