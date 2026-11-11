NASA Ay'da Yaşayacak Eleman Arıyor: Yıllık Maaş 164 Bin Dolar
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Bugünlerde iş arayışında olanlara bir sürpriz NASA'dan geldi. NASA, yeni astronot adayları için başvuru aldığını duyurdu. Seçilecek isimler Artemis programı kapsamında Ay'da yürüyebilir, hatta orada kurulacak bir üste yaşayıp çalışabilir. Başvurular 3 Aralık'ta kapanıyor.
İşte NASA iş ilanının şartları, maaşı ve süreci 👇
Kaynak: NASA,The Guardian
NASA yöneticisi Jared Isaacman, seçilecek adayların Ay üssünde yaşayıp çalışabileceğini söylüyor.
Başvuru için ABD vatandaşı olmak ve STEM alanında yüksek lisans yapmış olmak gerekiyor.
Yıllık maaş 164 bin 395 dolar, eğitim yaklaşık iki yıl sürüyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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