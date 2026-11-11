article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
NASA Ay'da Yaşayacak Eleman Arıyor: Yıllık Maaş 164 Bin Dolar

NASA Ay'da Yaşayacak Eleman Arıyor: Yıllık Maaş 164 Bin Dolar

NASA
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 16:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugünlerde iş arayışında olanlara bir sürpriz NASA'dan geldi. NASA, yeni astronot adayları için başvuru aldığını duyurdu. Seçilecek isimler Artemis programı kapsamında Ay'da yürüyebilir, hatta orada kurulacak bir üste yaşayıp çalışabilir. Başvurular 3 Aralık'ta kapanıyor.

İşte NASA iş ilanının şartları, maaşı ve süreci 👇

Kaynak: NASA,The Guardian

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NASA yöneticisi Jared Isaacman, seçilecek adayların Ay üssünde yaşayıp çalışabileceğini söylüyor.

NASA yöneticisi Jared Isaacman, seçilecek adayların Ay üssünde yaşayıp çalışabileceğini söylüyor.

The Guardian'ın aktardığına göre NASA yöneticisi Jared Isaacman, seçilecek kişilerin Ay'da yürüyebileceğini, bir Ay üssünde yaşayıp çalışabileceğini ve mürettebatı Mars'a taşıyacak sistemlerin öncülüğünü yapabileceğini söyledi.

İnsanlı son Ay görevi Aralık 1972'deki Apollo 17'ydi. Bugüne kadar 24 astronot Ay'a gitti, bunlardan 12'si Apollo programı sırasında Ay yüzeyinde yürüdü. NASA şimdiye kadar toplam 370 astronot adayı seçti. En son sınıf, 10 kişiyle Eylül 2025'te açıklanmıştı.

Başvuru için ABD vatandaşı olmak ve STEM alanında yüksek lisans yapmış olmak gerekiyor.

Başvuru için ABD vatandaşı olmak ve STEM alanında yüksek lisans yapmış olmak gerekiyor.

NASA'nın sıraladığı temel şartlar şöyle:

  • ABD vatandaşı olmak (geçerli çifte vatandaşlığı olanlar da başvurabiliyor)

  • Mühendislik, biyoloji, fizik bilimleri, bilgisayar bilimi ya da matematik alanında akredite bir kurumdan yüksek lisans. Bunun yerine iki yıllık doktora çalışması, tıp diploması ya da test pilotu okulunu bitirmiş olmak da kabul ediliyor.

  • Lisans sonrası en az 3 yıl ilgili iş deneyimi. Pilotlar için alternatif olarak jet uçağında en az 750 saat kaptan pilotluk, diğer sabit kanatlı uçaklarda 1.500 saat ya da helikopterde 1.000 saat uçuş deneyimi

  • NASA'nın uzun süreli uçuş sağlık kontrolünden geçmek

Yaş sınırı yok ayrıca uçuş ya da askeri deneyim de zorunlu değil. Gözlük ve lazer göz ameliyatı sorun değil, ama adayların yüzme testini geçmesi gerekiyor.

Yıllık maaş 164 bin 395 dolar, eğitim yaklaşık iki yıl sürüyor.

Yıllık maaş 164 bin 395 dolar, eğitim yaklaşık iki yıl sürüyor.

USAJOBS'taki ilana göre astronot adaylarının yıllık maaşı 164.395 dolar. Seçilenler önce 30 aylık süreli bir atamayla işe başlıyor, eğitimi tamamlayınca kadroları kalıcı hale geliyor.

Yaklaşık iki yıl süren eğitimde uzay aracı sistemleri, uzay yürüyüşü, robotik ve gerekirse Rusça dersleri var. Seçim süreci yaklaşık bir yıl sürecek. NASA yeni sınıfı 2027 sonbaharında açıklamayı, adayların da 2027-2028 kışında Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde göreve başlamasını planlıyor. Kaç kişinin seçileceği açıklanmadı.

Başvurular USAJOBS üzerinden yapılıyor ve 3 Aralık 2026'da sona eriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın