Zeki İnsanların Uymayı Reddettiği 10 Toplumsal Kural: Bazılarını Hâlâ Herkes Normal Sanıyor
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Bazı toplumsal kurallar o kadar yerleşik ki çoğu insan onları sorgulamadan uyguluyor.
Yaşam tarzı sitesi YourTango'nun yazarı Zayda Slabbekoorn'a göre zeki insanlar ise bu kuralların bir kısmını bilinçli olarak reddediyor. Yazar, merak ve sağlıklı şüpheciliğin bu insanları alışılmış kalıpları sorgulamaya ittiğini savunuyor. Listede iş hayatından aile yapısına kadar 10 madde var.
Okul bitince hemen "doğru" kariyere girmek
Bir şeyi bilmeyeni küçümsemek
"Şimdi çalış, sonra dinlenirsin" anlayışı
Boş zamanın da mutlaka verimli geçmesi gerektiği fikri
Erkeklerin duygularını göstermemesi gerektiği inancı
İşinin, kim olduğunu belirlediği düşüncesi
Uykusuzlukla övünmek
Herkesin aynı sırayla evlenip çocuk sahibi olması beklentisi
"Çok çalışan herkes başarır" düşüncesi
Yaşı büyük diye her davranışa katlanmak
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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