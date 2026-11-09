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Zeki İnsanların Uymayı Reddettiği 10 Toplumsal Kural: Bazılarını Hâlâ Herkes Normal Sanıyor

Zeki İnsanların Uymayı Reddettiği 10 Toplumsal Kural: Bazılarını Hâlâ Herkes Normal Sanıyor

psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 09:05
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Bazı toplumsal kurallar o kadar yerleşik ki çoğu insan onları sorgulamadan uyguluyor.

Yaşam tarzı sitesi YourTango'nun yazarı Zayda Slabbekoorn'a göre zeki insanlar ise bu kuralların bir kısmını bilinçli olarak reddediyor. Yazar, merak ve sağlıklı şüpheciliğin bu insanları alışılmış kalıpları sorgulamaya ittiğini savunuyor. Listede iş hayatından aile yapısına kadar 10 madde var.

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Okul bitince hemen "doğru" kariyere girmek

Okul bitince hemen "doğru" kariyere girmek

Üniversiteyi bitirip hemen ardından garantili bir kariyer yoluna girmek, önceki kuşaklar için güvenli bir plandı. Yazara göre değişen iş piyasası, yeni teknolojiler ve iş-yaşam dengesine dair yeni beklentiler bu yolu çoğu genç için gerçekçi olmaktan çıkardı. Zeki insanlar da bu yüzden tek bir başarı tarifine bağlı kalmıyor.

Bir şeyi bilmeyeni küçümsemek

Bir şeyi bilmeyeni küçümsemek

Rekabetin yoğun olduğu ortamlarda 'bilmemek' çoğu zaman utanılacak bir şey gibi görülüyor. Psikoterapist F. Diane Barth da birçok insanın bilmediği bir şey olduğunda utanç hissettiğini yazıyor. Listeye göre zeki insanlar bilmemeyi öğrenmenin bir parçası olarak görüyor. Başkasını küçümsemek yerine onu öğrenmeye teşvik ediyor.

"Şimdi çalış, sonra dinlenirsin" anlayışı

"Şimdi çalış, sonra dinlenirsin" anlayışı

Bugün tükenene kadar çalışıp dinlenmeyi emekliliğe bırakmak, yazarın en çok eleştirdiği kurallardan biri. Zeki insanlar hobilerinden ve dinlenmeden vazgeçmek yerine çalışma ile kişisel zamanı dengelemeye çalışıyor. İşi, hayatlarını finanse eden bir araç olarak görüyorlar.

Boş zamanın da mutlaka verimli geçmesi gerektiği fikri

Boş zamanın da mutlaka verimli geçmesi gerektiği fikri

Hobinin yan gelire dönüşmesi, her boş dakikanın bir şey üretmesi beklentisi giderek yaygınlaşıyor. Yazının bağlantı verdiği 2024 tarihli bir çalışma da 'hustle culture' denen bu anlayışın verimliliği neredeyse bir erdeme dönüştürdüğünü tartışıyor. Listeye göre zeki insanlar boş zamanı boş geçirmekten suçluluk duymuyor.

Erkeklerin duygularını göstermemesi gerektiği inancı

Erkeklerin duygularını göstermemesi gerektiği inancı

'Erkek adam ağlamaz' türünden kalıplar hâlâ çok yaygın. PLOS One'da yayımlanan bir çalışma kadınların duygusal zekâ ölçümlerinde ortalama olarak daha yüksek puan aldığını gösteriyor. Yazar bu farkın önemli bir nedeninin erkeklerin duygularını bastırmaya yönlendirilmesi olduğunu savunuyor. Zeki insanlar çevrelerindeki erkeklerin duygularını rahatça konuşabilmesine alan açıyor.

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İşinin, kim olduğunu belirlediği düşüncesi

İşinin, kim olduğunu belirlediği düşüncesi

'Ne iş yapıyorsun?' sorusu çoğu zaman 'Kimsin?' sorusunun yerine geçiyor. Yazara göre zeki insanlar kimliklerini yalnızca mesleklerine bağlamıyor. Hobileri, alışkanlıkları ve kendi kurdukları rutinler de onları tanımlıyor. Herkes işinde anlam bulamayabilir. Listeye göre bunun bir sorun olması da gerekmiyor.

Uykusuzlukla övünmek

Uykusuzlukla övünmek

'Dün gece 4 saat uyudum' cümlesi hâlâ bir başarı gibi söylenebiliyor. Oysa Güney Koreli çalışanlarla yapılan ve Occupational and Environmental Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırma, uzun çalışma saatlerini depresif belirtilerle ilişkilendiriyor. Zeki insanlar sürekli kendini tüketmenin bir gurur kaynağı olmadığını biliyor.

Herkesin aynı sırayla evlenip çocuk sahibi olması beklentisi

Herkesin aynı sırayla evlenip çocuk sahibi olması beklentisi

Belli bir yaşta evlenmek, ardından çocuk ve ev sahibi olmak birçok kişiye tek doğru yol gibi sunuluyor. Klinik psikolog Ellen Walker, özellikle kadınların genç yaşta aile kurma baskısını aile ve medya üzerinden yoğun biçimde hissettiğini yazıyor. Yazara göre zeki insanlar bu adımları yalnızca kendi hayatlarına uygun olduğunda atıyor.

"Çok çalışan herkes başarır" düşüncesi

"Çok çalışan herkes başarır" düşüncesi

'Çok çalışırsan mutlaka başarırsın' düşüncesi önceki kuşaklar için işe yaramış olabilir. Yazara göre bugün ayrımcılık, eşitsizlik ve fırsatlara erişimdeki farklar düşünüldüğünde, emek tek başına başarıyı garanti etmiyor. Bu kalıp, çok çalıştığı hâlde istediği yere ulaşamayanların kendini suçlamasına da yol açabiliyor.

Yaşı büyük diye her davranışa katlanmak

Yaşı büyük diye her davranışa katlanmak

Bu madde büyüklere saygıyı reddetmek anlamına gelmiyor. Yazarın itiraz ettiği şey, yalnızca yaşı büyük olduğu için birinin kırıcı davranışlarına göz yummak. Listeye göre zeki insanlar büyüklerin deneyimine değer veriyor ama saygının iki yönlü olması gerektiğini düşünüyor ve sınırlarını koruyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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