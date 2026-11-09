Zeki İnsanların Uymayı Reddettiği 10 Toplumsal Kural: Bazılarını Hâlâ Herkes Normal Sanıyor

Bazı toplumsal kurallar o kadar yerleşik ki çoğu insan onları sorgulamadan uyguluyor.

Yaşam tarzı sitesi YourTango'nun yazarı Zayda Slabbekoorn'a göre zeki insanlar ise bu kuralların bir kısmını bilinçli olarak reddediyor. Yazar, merak ve sağlıklı şüpheciliğin bu insanları alışılmış kalıpları sorgulamaya ittiğini savunuyor. Listede iş hayatından aile yapısına kadar 10 madde var.

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