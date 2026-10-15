Farkında Bile Değiller: Zeki İnsanları Ürkütücü Gösteren 9 Davranış
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Bazı insanların yanında kendinizi bir sınava giriyormuş gibi hissedersiniz. Ne söyleyeceğinizi iki kez düşünür, sessizlik olunca hemen bir şey söylemeye çalışırsınız. Sanki onların gözü, bir saniye bile üzerinizden ayrılmaz. Oysa karşınızdaki kişi muhtemelen sizi ürkütmeye çalışmıyor!
Yüksek zekâlı insanların bazı alışkanlıkları, çevresindekileri farkında olmadan negatif olarak etkileyebiliyor. İşte o 9 davranış!
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1. Sessizlikten rahatsız olmuyorlar.
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2. Lafı dolandırmadan konuşuyorlar.
3. Güçlü göz teması kuruyorlar.
4. Çok bilinçli sorular soruyorlar.
5. Konuşmadan önce uzun süre düşünmekten çekinmiyorlar.
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6. Farklı fikirlerini söylemekten utanmıyorlar.
7. Tutarsızlıkları hemen yakalıyorlar.
8. Anlamsız kurallara itiraz ediyorlar.
9. Sevilmeye çalışmıyorlar.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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