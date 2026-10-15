Farkında Bile Değiller: Zeki İnsanları Ürkütücü Gösteren 9 Davranış

Bazı insanların yanında kendinizi bir sınava giriyormuş gibi hissedersiniz. Ne söyleyeceğinizi iki kez düşünür, sessizlik olunca hemen bir şey söylemeye çalışırsınız. Sanki onların gözü, bir saniye bile üzerinizden ayrılmaz. Oysa karşınızdaki kişi muhtemelen sizi ürkütmeye çalışmıyor!

Yüksek zekâlı insanların bazı alışkanlıkları, çevresindekileri farkında olmadan negatif olarak etkileyebiliyor. İşte o 9 davranış!

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