Düşük Zekaya İşaret Eden 8 Davranış

Zekâ yalnızca IQ testlerinde ya da okul notlarında ortaya çıkmıyor. Günlük hayatta yeni bilgiyle nasıl karşılaştığımız, eleştiriye nasıl tepki verdiğimiz de bu konuda çok şey anlatıyor.

Psikoloji araştırmalarına göre bazı alışkanlıklar, öğrenmeye ve sorgulamaya kapalı bir zihnin işareti olabiliyor.

Bakalım o alışkanlıklar neler?

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