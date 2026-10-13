Düşük Zekaya İşaret Eden 8 Davranış
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Zekâ yalnızca IQ testlerinde ya da okul notlarında ortaya çıkmıyor. Günlük hayatta yeni bilgiyle nasıl karşılaştığımız, eleştiriye nasıl tepki verdiğimiz de bu konuda çok şey anlatıyor.
Psikoloji araştırmalarına göre bazı alışkanlıklar, öğrenmeye ve sorgulamaya kapalı bir zihnin işareti olabiliyor.
Bakalım o alışkanlıklar neler?
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Anlaşılmayan konudan uzak durmak
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Her şeyi siyah ya da beyaz görmek
Duygularını gerçek sanmak
Geri bildirime kulak tıkamak
Komplo teorilerine çabuk inanmak
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Aynı hataları tekrar tekrar yapmak
Yalnız kalmaktan kaçınmak
Fikirlerini asla değiştirmemek
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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