Zekiymiş Gibi Davrananları Ele Veren 9 İşaret: Gerçekten Zeki İnsanlar Bunları Yapmıyor

Etrafınızdaki bazı insanların gerçekten bilgili ve zeki olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat bilgili görünmek için sürekli çabalayan insanları ele veren bazı küçük davranışlar var!

Uzmanlara göre gerçek zekâ yabancı kelimelerle süslenmiş cümlelerde ya da yüksek sesle kazanılan tartışmalarda değil, merakta ve eleştirel düşünmede kendini gösteriyor. İşte zekiymiş gibi davrananları ele veren 9 işaret!

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