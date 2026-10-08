article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Zekiymiş Gibi Davrananları Ele Veren 9 İşaret: Gerçekten Zeki İnsanlar Bunları Yapmıyor

Zekiymiş Gibi Davrananları Ele Veren 9 İşaret: Gerçekten Zeki İnsanlar Bunları Yapmıyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 15:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Etrafınızdaki bazı insanların gerçekten bilgili ve zeki olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat bilgili görünmek için sürekli çabalayan insanları ele veren bazı küçük davranışlar var!

Uzmanlara göre gerçek zekâ yabancı kelimelerle süslenmiş cümlelerde ya da yüksek sesle kazanılan tartışmalarda değil, merakta ve eleştirel düşünmede kendini gösteriyor. İşte zekiymiş gibi davrananları ele veren 9 işaret!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dinlemekten çok konuşuyorlar

Dinlemekten çok konuşuyorlar

Sohbete hâkim olmak, bilgili görünmenin en kısa yolu gibi gelebilir. Ancak iyi bir sohbet, karşındakini gerçekten dinlemeyi gerektiriyor.

Psikoterapist Jenny Maenpaa'ya göre aktif dinleme, karşı tarafı sözünü kesmeden, uzun uzun ve gerçekten anlamaya çalışarak dinlemek demek. Zekiymiş gibi davrananlar ise sözü sürekli kendine çekiyor.

Sürekli kendilerini övüyorlar

Sürekli kendilerini övüyorlar

Böbürlenmek çoğu zaman güvensizliğin işaretidir. Kişi, olduğundan daha yetenekli görünmek için sürekli başarılarını anlatır.

Arizona Üniversitesi'nden Martin Reimann'ın araştırması ise bunun ters teptiğini gösteriyor: Kendini fazla öven insanlar, karşı tarafa daha az güvenilir görünüyor.

Kendilerini tanımıyorlar

Kendilerini tanımıyorlar

Öz farkındalık, yani kişinin kendi duygularının ve başkalarıyla ilişkilerinin farkında olması, zekânın önemli bir göstergesi. 2016'da yayımlanan bir çalışma, bu farkındalığın kendini sorgulamakla geliştiğini ortaya koyuyor.

Zekiymiş gibi davrananlar ise iç dünyalarıyla yüzleşmekten kaçınıyor ve kendilerini yalnızca yüzeysel olarak tanıyor.

Merak etmiyorlar

Merak etmiyorlar

Zeki insanlar yeni fikirleri keşfetmekten hiç vazgeçmiyor. Zekiymiş gibi davrananlar ise bilgili görünmek için birkaç ilginç bilgiyi ezberleyip orada duruyor.

Bildikleri alanın dışına çıkmıyor, konuyu derinlemesine sorgulamıyorlar.

Hatalarını asla kabul etmiyorlar

Hatalarını asla kabul etmiyorlar

'Bilmiyorum' ya da 'yanılmışım' diyebilmek, aslında zekânın işaretlerinden biri. Psikologlar buna entelektüel alçakgönüllülük diyor.

Psikolog Elizabeth Krumrei-Mancuso'nun 2019'daki araştırmasına göre bu özelliğe sahip insanlar, ne kadar bildiklerini daha doğru değerlendirebiliyor. Kibirli tavırlar sergileyenler ise düzeltilmeye direniyor ve fikirlerini değiştirmiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sürekli onay bekliyorlar

Sürekli onay bekliyorlar

Kendi değerini kendi ölçütleriyle belirleyen insanlar, başkalarının alkışına ihtiyaç duymuyor.

Zekiymiş gibi davrananlar ise kendilerini iyi hissetmek için sürekli övgü ve iltifat bekliyor. Özgüvenleri tamamen başkalarının onları nasıl gördüğüne bağlı.

Her şeyi yarışa çeviriyorlar

Her şeyi yarışa çeviriyorlar

Gerçekten zeki insanlar başkalarının başarısından rahatsız olmuyor, tam tersine onları destekliyor.

Zekiymiş gibi davrananlar ise kendilerini sürekli başkalarıyla kıyaslıyor. Çevrelerindekilerin notlarını, maaşlarını ya da iş görüşmelerini sorup durmalarının nedeni, onlardan üstün olduklarına kendilerini inandırmak.

Yüzeyselliği seviyorlar

Yüzeyselliği seviyorlar

Derin ilişkiler kurmak yerine görüntüye önem veriyorlar. Neyin 'iyi', neyin 'kötü' olduğuna dair katı kuralları var ve bu kalıba uymayan herkesi kolayca yargılıyorlar.

Özgüvenlerini de bu yüzeysel ölçütlerle besliyorlar.

Duygularını bastırıyorlar

Duygularını bastırıyorlar

Her an soğukkanlı görünmek zorunda olduklarına inanıyor, bu yüzden duygularını içlerine atıyorlar. Psikolog Nick Wignall'a göre duygusal zekâsı düşük kişiler, ne hissettiklerini anlatmak yerine soyut ve teorik bir dile sığınıyor.

Duygusal zekâsı yüksek olanlar ise hislerini sade bir dille ifade etmekten çekinmiyor.

Gerçek zekâ, her şeyi bildiğini kanıtlamakta değil; öğrenmeye açık olmakta saklı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın