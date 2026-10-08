Zekiymiş Gibi Davrananları Ele Veren 9 İşaret: Gerçekten Zeki İnsanlar Bunları Yapmıyor
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Etrafınızdaki bazı insanların gerçekten bilgili ve zeki olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat bilgili görünmek için sürekli çabalayan insanları ele veren bazı küçük davranışlar var!
Uzmanlara göre gerçek zekâ yabancı kelimelerle süslenmiş cümlelerde ya da yüksek sesle kazanılan tartışmalarda değil, merakta ve eleştirel düşünmede kendini gösteriyor. İşte zekiymiş gibi davrananları ele veren 9 işaret!
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Dinlemekten çok konuşuyorlar
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Sürekli kendilerini övüyorlar
Kendilerini tanımıyorlar
Merak etmiyorlar
Hatalarını asla kabul etmiyorlar
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Sürekli onay bekliyorlar
Her şeyi yarışa çeviriyorlar
Yüzeyselliği seviyorlar
Duygularını bastırıyorlar
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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