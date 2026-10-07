Psikologlar Açıkladı: 40 Yaşından Sonra Hayatınızı Güzelleştirecek 8 Şey

Hilliar bunu öz farkındalığın artmasına bağlıyor. Ona göre bu yaştaki insanlar, çevreleri tarafından dışlanma ihtimalinden de eskisi kadar endişe etmiyor.

Baltimore Therapy Group'un kurucusu psikolog Heather Z. Lyons ise başkalarının keyfi beklentilerine uymanın tatminsizliğe yol açabileceğini söylüyor. Lyons, '40 yaşını içinize dönüp başkalarının beklentilerinden bağımsız olarak kendiniz için ne istediğinizi keşfetmeye ayırın' önerisinde bulunuyor.