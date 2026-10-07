Psikologlar Açıkladı: 40 Yaşından Sonra Hayatınızı Güzelleştirecek 8 Şey
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1. Bu yaşta pek çok kişi sonunda kendine ve ertelediği hobilerine zaman ayırabiliyor.
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2. Kalabalık arkadaş grupları yerine az ama derin arkadaşlıklara yöneliyorsunuz.
3. Size iyi gelmeyen insanlarla vakit geçirmeye katlanmayı bırakıyorsunuz.
4. Başkalarının hakkınızda ne düşündüğü artık eskisi gibi uykunuzu kaçırmıyor.
5. Eskiden sizi altüst eden olayları artık çok daha sakin karşılıyorsunuz.
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6. Anlaşmazlıkları büyütmek yerine çözmenin yolunu arıyorsunuz.
7. Yeni bir tutku, yeni bir tarz ya da yeni bir rota denemekten çekinmiyorsunuz.
8. Sizi hem bedenen hem zihnen koruyan sınırları koymayı öğreniyorsunuz.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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