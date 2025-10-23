Bilim Adamları Yaşlandıkça Zamanın Neden Hızlı Geçtiğini Araştırdı

Araştırmaya katılanların yaşları 18 ile 88 arasında değişiyordu ve beyin aktiviteleri, Greedy State Boundary Search (GSBS) algoritması kullanılarak analiz edildi. Bu algoritma, beynin stabil aktivite durumları arasındaki geçişleri anlık olarak tespit ediyor. Sonuçlar, yaşlı katılımcıların beyinlerinin yeni aktivite durumlarına daha seyrek geçtiğini ve bu durumların daha uzun sürdüğünü gösterdi.

Araştırmacılar, bu bulgunun yaşlı yetişkinlerin zamanı daha hızlı algılamasına katkıda bulunabileceğini belirtiyor. Aristoteles’e dayanan zaman anlayışına göre, bir zaman diliminde yaşanan önemli olaylar ne kadar fazlaysa süre öznel olarak o kadar uzun algılanır. Yaşlı bireylerin beyinleri daha az “olay” kaydettiği için, zamanın daha çabuk geçtiği hissi ortaya çıkabiliyor.