Fransa'daki Louvre Müzesi'nden Sonra Bir Müze Soygunu da İngiltere'de Yaşandı
Paris’teki Louvre Müzesi soygununun ardından bir hırsızlık haberi de İngiltere’den geldi. Liverpool’daki ünlü St. George’s Hall’da sergilenen ve Güney Afrikalı lider Nelson Mandela’ya ait bir çizim çalındı. Yetkililer, eserle ilgili soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.
Olay 13 Ekim'de yaşanmış.
"Hapis" isimli Mandela imzalı eser çalındı.
