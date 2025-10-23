Fransa'daki Louvre Müzesi'nden Sonra Bir Müze Soygunu da İngiltere'de Yaşandı

Çalınan eser, Mandela’nın elinden çıkan ve sınırlı sayıda üretilen “Mücadele Serisi”nin bir parçası olan “Hapis” adlı tablo. Eserde, kelepçelenmiş ellerin arasında Mandela’nın imzası yer alıyor.

Liverpool Belediye Meclisi sözcüsü, “St. George’s Hall’den Mandela’nın tablosunun çalınmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Dr. Makaziwe Mandela’nın şehre hediye ettiği bu eser, kentimiz için büyük önem taşıyordu. Polise soruşturmada yardımcı oluyoruz; hırsızlıkla ilgili bilgisi olanların bizimle iletişime geçmesini rica ediyoruz” dedi.