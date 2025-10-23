onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Fransa'daki Louvre Müzesi'nden Sonra Bir Müze Soygunu da İngiltere'de Yaşandı

Fransa'daki Louvre Müzesi'nden Sonra Bir Müze Soygunu da İngiltere'de Yaşandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.10.2025 - 19:03

Paris’teki Louvre Müzesi soygununun ardından bir hırsızlık haberi de İngiltere’den geldi. Liverpool’daki ünlü St. George’s Hall’da sergilenen ve Güney Afrikalı lider Nelson Mandela’ya ait bir çizim çalındı. Yetkililer, eserle ilgili soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Kaynak - Oksijen

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Olay 13 Ekim'de yaşanmış.

Olay 13 Ekim'de yaşanmış.

Merseyside Polisi, hırsızlığın 13 Ekim’de gerçekleştiğini açıkladı. Eserin çerçevesi zarar görmüş şekilde olay yerinde bırakılırken, bir kişinin tarihi yapıdan ayrılması güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, görüntüleri baştan itibaren incelediklerini belirterek şüphelinin fotoğrafını kamuoyuyla paylaştı.

"Hapis" isimli Mandela imzalı eser çalındı.

"Hapis" isimli Mandela imzalı eser çalındı.

Çalınan eser, Mandela’nın elinden çıkan ve sınırlı sayıda üretilen “Mücadele Serisi”nin bir parçası olan “Hapis” adlı tablo. Eserde, kelepçelenmiş ellerin arasında Mandela’nın imzası yer alıyor.

Liverpool Belediye Meclisi sözcüsü, “St. George’s Hall’den Mandela’nın tablosunun çalınmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Dr. Makaziwe Mandela’nın şehre hediye ettiği bu eser, kentimiz için büyük önem taşıyordu. Polise soruşturmada yardımcı oluyoruz; hırsızlıkla ilgili bilgisi olanların bizimle iletişime geçmesini rica ediyoruz” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın