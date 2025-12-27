onedio
İlişkide Asla Affetmeyeceğin Şeyi Söylüyoruz!

27.12.2025 - 23:01

Hepimiz ilişkilere dair sınırlarımızı belirleriz. Kimisi için bazı sorunlar pürüz olarak kabul edilirken, kimisi için de bu asla kabul edilmeyecek bir davranıştır. Peki ya senin kuralların neler? 

1. Cinsiyetini seç!

2. Partnerin seninle ilgili bir sırrı arkadaşlarına anlattı. Ne yaparsın?

3. Partnerin telefonunu sürekli gizliyor. Tepkin ne olur?

4. Partnerinle plan yaptın ama son dakika planı değiştirdi... Ne yaparsın?

5. Partnerin sosyal medyada sadece seninle ilgili paylaşım yapmıyor. Tepkin ne olur?

6. Partnerin sana bir konuda söz verdi ama...

7. Partnerin doğum gününü unuttu! Ne düşünürsün?

8. Partnerinin aşağıdaki davranışlarından hangisi seni daha çok sinirlendirir?

Sakladığı sırları olması!

Senin ilişkide en sinirini bozan durum partnerinin senden bir şeyler gizlediğini düşünmen! Çünkü senin için bir ilişkide asla sırlar olmamalı... Her ilişkide gizemler ve sürprizler olmalı ama bazı sırlar çizgiyi aştığı anda senin için de ipler kopuyor.  Bu yüzden ilişkide senin için şeffaflık altın değerinde...

Sürekli eleştirilmek!

Eleştiri dozunda yapıldığı sürece oldukça gerekli ama her şeyin fazlası insanı sinirlendirebilir. Özellikle ilişkinde gereksiz olarak eleştirildiğini düşünmek senin asla affedemeyeceğin davranışlardan biri! Eğer ilişkinde kendini yetersiz hissetmeye başladıysan ve partnerinle konuşmaktan çekinir hale geldiysen 'Dur!' demenin vakti gelmiş demektir...

Verilen sözün tutulmaması!

Eğer ilişkinde partnerin verdiği sözleri tutmuyorsa, senin için affedilmeyecek noktaya ulaşmış demektir! En basit bir sözün bile senin için önemi oldukça büyük. Sözler tutulmadığında ise senin için büyük bir hayal kırıklığı ve güvensizlik işareti. Güven duygusu ilişkiyi ayakta tutan temel taş olduğundan, senin için affetmek de kolay olmuyor.

Yeterince ilgi görmemek!

Senin ilişkinde affedemeyeceğin en önemli durum, ilişkide yeterince değer görmediğini hissetmen! İlişkideki küçük detaylar senin için oldukça önemli. Gün içinde gelen küçük bir mesajın bile senin için kıymeti büyük. Partnerin ne kadar iyi niyetli olsa da, ilgisiz davranışlar kalbini kırıyor ve affedemeyeceğin bir noktaya gelebiliyor.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
