İlişkide Asla Affetmeyeceğin Şeyi Söylüyoruz!
Hepimiz ilişkilere dair sınırlarımızı belirleriz. Kimisi için bazı sorunlar pürüz olarak kabul edilirken, kimisi için de bu asla kabul edilmeyecek bir davranıştır. Peki ya senin kuralların neler?
Şimdi hemen testi çöz!
1. Cinsiyetini seç!
2. Partnerin seninle ilgili bir sırrı arkadaşlarına anlattı. Ne yaparsın?
3. Partnerin telefonunu sürekli gizliyor. Tepkin ne olur?
4. Partnerinle plan yaptın ama son dakika planı değiştirdi... Ne yaparsın?
5. Partnerin sosyal medyada sadece seninle ilgili paylaşım yapmıyor. Tepkin ne olur?
6. Partnerin sana bir konuda söz verdi ama...
7. Partnerin doğum gününü unuttu! Ne düşünürsün?
8. Partnerinin aşağıdaki davranışlarından hangisi seni daha çok sinirlendirir?
Sakladığı sırları olması!
Sürekli eleştirilmek!
Verilen sözün tutulmaması!
Yeterince ilgi görmemek!
