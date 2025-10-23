ABD Başkanı Donald Trump, Binance Kurucusu Changpeng Zhao'yu Affetti

ABD Başkanı Donald Trump, kripto para borsası Binance’in kurucusu Changpeng Zhao’yu (CZ) affetti. Konuya yakın kaynaklar, af kararının dün imzalandığını ve bu adımın Trump yönetiminin kripto para sektörüne yaklaşımında kayda değer bir değişimi işaret ettiğini belirtti.

Zhao, Biden yönetimi döneminde ABD mali düzenleyicileri tarafından açılan davalar sonucunda hüküm giymişti. Trump’ın danışmanları ise Zhao ve benzeri isimlerin “politik nedenlerle hedef alındığı” yönündeki iddialara destek verdi.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, Trump’ın anayasal yetkisini kullanarak af kararı verdiğini açıklayarak, “Biden yönetiminin kriptoya karşı yürüttüğü baskı sona erdi” dedi. Binance yetkilileri ise konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmadı.