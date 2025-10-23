onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
ABD Başkanı Donald Trump, Binance Kurucusu Changpeng Zhao'yu Affetti

ABD Başkanı Donald Trump, Binance Kurucusu Changpeng Zhao'yu Affetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.10.2025 - 18:38

ABD Başkanı Donald Trump, kripto para borsası Binance’in kurucusu Changpeng Zhao’yu (CZ) affetti. Kararın dün resmen imzalandığı bildirildi. Af, Trump yönetiminin kripto para sektörüne bakışında önemli bir değişimi işaret ediyor. Finans ve teknoloji çevrelerinde karar geniş yankı uyandırdı. Bu adım, sektördeki düzenlemeler ve yasal süreçler açısından da yeni tartışmaları gündeme getirebileceği konuşuluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Biden yönetimine karşı Trump anayasal hakkını kullanarak affetti.

Biden yönetimine karşı Trump anayasal hakkını kullanarak affetti.

ABD Başkanı Donald Trump, kripto para borsası Binance’in kurucusu Changpeng Zhao’yu (CZ) affetti. Konuya yakın kaynaklar, af kararının dün imzalandığını ve bu adımın Trump yönetiminin kripto para sektörüne yaklaşımında kayda değer bir değişimi işaret ettiğini belirtti.

Zhao, Biden yönetimi döneminde ABD mali düzenleyicileri tarafından açılan davalar sonucunda hüküm giymişti. Trump’ın danışmanları ise Zhao ve benzeri isimlerin “politik nedenlerle hedef alındığı” yönündeki iddialara destek verdi.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, Trump’ın anayasal yetkisini kullanarak af kararı verdiğini açıklayarak, “Biden yönetiminin kriptoya karşı yürüttüğü baskı sona erdi” dedi. Binance yetkilileri ise konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın