ABD Başkanı Donald Trump, Binance Kurucusu Changpeng Zhao'yu Affetti
ABD Başkanı Donald Trump, kripto para borsası Binance’in kurucusu Changpeng Zhao’yu (CZ) affetti. Kararın dün resmen imzalandığı bildirildi. Af, Trump yönetiminin kripto para sektörüne bakışında önemli bir değişimi işaret ediyor. Finans ve teknoloji çevrelerinde karar geniş yankı uyandırdı. Bu adım, sektördeki düzenlemeler ve yasal süreçler açısından da yeni tartışmaları gündeme getirebileceği konuşuluyor.
Biden yönetimine karşı Trump anayasal hakkını kullanarak affetti.
