Sarkozy’yi İlk Gece Cezaevinde Uyutmadılar: "Kaddafi'nin İntikamını Alacağız"
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında 2018 yılında yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç örgütüyle işbirliği gibi suçlamalarla soruşturma başlatılmış ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Paris'teki La Sante Cezaevi'ne teslim olan Sarkozy’yi diğer mahkumlar ilk gece taciz etti. TikTok’tan canlı yayınlanan görüntülerde diğer mahkumlar “Her şeyi biliyoruz Sarko, Kaddafi'yi sen öldürdün. Onun intikamını alacağız' dedi. Paris polisi Sarkozy’nin kaldığı hücrenin önünde iki polisin nöbet tutacağını açıkladı.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin cezaevindeki ilk gecesi olaylı geçti.
Paris polisi cezaevinde Sarkozy için ek önemler alındığını açıkladı.
