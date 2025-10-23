onedio
Sarkozy’yi İlk Gece Cezaevinde Uyutmadılar: "Kaddafi'nin İntikamını Alacağız"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
23.10.2025 - 15:19

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında 2018 yılında yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç örgütüyle işbirliği gibi suçlamalarla soruşturma başlatılmış ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Paris'teki La Sante Cezaevi'ne teslim olan Sarkozy’yi diğer mahkumlar ilk gece taciz etti. TikTok’tan canlı yayınlanan görüntülerde diğer mahkumlar “Her şeyi biliyoruz Sarko, Kaddafi'yi sen öldürdün. Onun intikamını alacağız' dedi. Paris polisi Sarkozy’nin kaldığı hücrenin önünde iki polisin nöbet tutacağını açıkladı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin cezaevindeki ilk gecesi olaylı geçti.

Cezaevindeki bazı tutuklular, hücrelerinin avluya bakan camından yüksek sesle Sarkozy'e seslenerek, çeşitli hakaretler, tehditler ve küçük düşürücü söylemlerde bulundu. Mahkumlardan biri tarafından sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan görüntülerde mahkumların eski Fransız Cumhurbaşkanı'nın kaldığı hücrenin penceresine doğru, 'Bakın ‘Sarko' burada. Buraya yeni geldi ve çok kötü bir vakit geçirecek. Sarko'ya seslenin, bize yüzünü göster Sarko' diyerek seslendiği görüldü.

Paris polisi cezaevinde Sarkozy için ek önemler alındığını açıkladı.

Yetkililer, yaşananlar üzerine eski Fransız Cumhurbaşkanı için ilave güvenlik önlemleri alındığını açıkladı. Sarkozy'nin hücresinin önünde iki silahlı polis memurunun görevlendirildiği ancak bu memurların cep telefonu kullanmasına izin verilmediği belirtildi. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 'Ben üst düzey yetkililerin güvenliğinden sorumluyum. Bu karar, cezaevi yönetiminin aldığı kararlara ek olarak Sarkozy'nin güvenliğini sağlamak için alınmıştır. Eski cumhurbaşkanının statüsü ve karşı karşıya olduğu tehditler göz önüne alınarak, kendisine koruma sağlanmasına kararlaştırılmıştır' dedi.

