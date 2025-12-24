Doğum Tarihine Göre Hangi Sanat Eseri Seni Yansıtıyor?
Bir sanat eseri olsaydın hangisi olurdun? Bu testte doğum tarihinin enerjisiyle seni yansıtan sanat eserini keşfetmeye hazır mısın?
Hazırsan başlayalım👇
1. Öncelikle doğduğun günü seçer misin?
2. Hangi ayda doğdun peki?
3. Şimdi de, doğduğun yılın ilk rakamını öğrenelim!
4. Doğduğun yılın ikinci rakamı ne?
5. Doğduğun yılın üçüncü rakamı ne?
6. Doğduğun yılın son rakamı ne?
Yıldızlı Gece – Vincent van Gogh
Mona Lisa – Leonardo da Vinci
Ayçiçekleri – Vincent van Gogh
Büyük Dalga (The Great Wave) – Katsushika Hokusai
