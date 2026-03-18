Çanakkale’de Nusret Mayın Gemisi ile Tarihin Seyrini Değiştiren Cevat Paşa’nın Hikayesi

18 Mart 1915 sabahı, itilaf donanması boğaza nihai saldırı için girdiğinde, Nusret’in bıraktığı sürprizlerle karşılaşacaklarından habersizdi. İngiliz ve Fransız donanmalarının gururu olan Bouvet, Irresistible ve Ocean gibi dev zırhlılar, geri çekilme manevrası yaptıkları sırada Nusret’in döşediği mayınlara çarparak infilak etti. Bu beklenmedik darbe, müttefik kuvvetlerinde büyük bir panik ve bozguna yol açtı. Bu kayıplar, müttefik donanmasının maneviyatını yıktı ve deniz harekatının seyrini tamamen değiştirdi. Winston Churchill’in daha sonra 'Kaderin eli' olarak nitelendirdiği bu olay, kara savaşlarının başlamasına ve Türk direnişinin destanlaşmasına zemin hazırladı.

Gün batarken, düşman gemilerinin boğazın serin sularına gömülmesini izleyen Cevat Paşa’nın ağzından dökülen o tarihi sözler, zaferin mührü oldu: 'Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler!' Bu zafer, sadece bir deniz savaşı başarısı değil, umutsuzluk içindeki bir halkın akıl, cesaret ve sarsılmaz bir kararlılıkla kazandığı bağımsızlık müjdesiydi.