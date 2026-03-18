Çanakkale’de Nusret Mayın Gemisi ile Tarihin Seyrini Değiştiren Cevat Paşa’nın Hikayesi

Ömer Faruk Kino
18.03.2026 - 11:04

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümünde, tarihin en büyük donanmalarına karşı kazanılan bu şanlı başarının arkasındaki askeri deha ve stratejik hamleler bir kez daha hafızalarda tazeleniyor. Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa’nın düşman manevralarını önceden okuyan vizyonu ve Nusret Mayın Gemisi’nin imkansızı başaran gizli operasyonu, bir ulusun kaderini değiştiren temel taşlar olarak tarihteki yerini koruyor. Sadece 26 mayınla dünyanın en güçlü zırhlılarını dize getiren bu hamle, askeri literatürde 'stratejik bir satranç zaferi' olarak anılmaya devam ediyor.

Boğaz’da Bir Strateji Dehası: Cevat Paşa’nın Keskin Gözlemleri

Çanakkale Deniz Savaşları'nın en kritik evresinde, Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa (Çobanlı) düşman donanmasının saldırı taktiklerini titizlikle analiz etti. İtilaf devletlerine ait dev zırhlıların, boğaza yaptıkları her taarruz sonrası geri dönüş rotalarında aynı dar hattı kullandıklarını fark eden Cevat Paşa, bu rutini düşmanın en büyük zaafına dönüştürmeye karar verdi. Düşman gemilerinin 'güvenli bölge' olarak addettiği Karanlık Liman mevkiine yapılacak bir mayın tahkimatı, savaşın gidişatını belirleyecek ana unsur olacaktı. Cevat Paşa, bu kritik anı sadece askeri bir savunma olarak değil, bir milletin var oluş mücadelesinin en keskin virajı olarak gördü.

Nusret’in Karanlıktaki Sessiz Yürüyüşü

7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece, Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey ve Mayın Grup Komutanı Hafız Nazmi Bey yönetimindeki Nusret Mayın Gemisi, tarihin en riskli görevlerinden biri için demir aldı. Düşman devriye gemilerinin projektörleri suları tararken, Nusret tam bir sessizlik içinde Karanlık Liman'a süzüldü. Mevcut mayın hatlarının aksine, Cevat Paşa’nın emriyle kıyıya paralel olarak dökülen 26 mayın düşmanın manevra alanını adeta bir kapana çevirdi. Bu operasyon, düşman istihbaratının ve teknik üstünlüğünün tamamen devre dışı bırakıldığı bir gizli kahramanlık destanıydı.

18 Mart Sabahı: "Gittiler, Geçemediler, Geçemeyecekler"

18 Mart 1915 sabahı, itilaf donanması boğaza nihai saldırı için girdiğinde, Nusret’in bıraktığı sürprizlerle karşılaşacaklarından habersizdi. İngiliz ve Fransız donanmalarının gururu olan Bouvet, Irresistible ve Ocean gibi dev zırhlılar, geri çekilme manevrası yaptıkları sırada Nusret’in döşediği mayınlara çarparak infilak etti. Bu beklenmedik darbe, müttefik kuvvetlerinde büyük bir panik ve bozguna yol açtı. Bu kayıplar, müttefik donanmasının maneviyatını yıktı ve deniz harekatının seyrini tamamen değiştirdi. Winston Churchill’in daha sonra 'Kaderin eli' olarak nitelendirdiği bu olay, kara savaşlarının başlamasına ve Türk direnişinin destanlaşmasına zemin hazırladı.

Gün batarken, düşman gemilerinin boğazın serin sularına gömülmesini izleyen Cevat Paşa’nın ağzından dökülen o tarihi sözler, zaferin mührü oldu: 'Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler!' Bu zafer, sadece bir deniz savaşı başarısı değil, umutsuzluk içindeki bir halkın akıl, cesaret ve sarsılmaz bir kararlılıkla kazandığı bağımsızlık müjdesiydi.

Nusret’in Mirası Devam Ediyor

Bugün Nusret’in ve Cevat Paşa’nın mirası, Türk askerinin stratejik zekasının ve vatan sevgisinin ölümsüz bir sembolü olarak gelecek nesillere ışık tutmaya devam etmektedir. Tarsus’ta aslına uygun restore edilmiş haliyle ziyaretçilerini ağırlayan ve Çanakkale’de müze gemi olarak sergilenen kopyasıyla yaşayan Nusret, sadece teknik bir başarıyı değil, imkansızlıklar içindeki bir milletin fedakarlığını temsil ediyor. Küçük bir geminin devasa zırhlıları durdurabilmesi, askeri dehanın ve vatan sevgisinin birleştiğinde neler başarabileceğinin en somut kanıtı olarak kabul ediliyor.

Çanakkale’nin soğuk sularında yazılan bu destan, üzerinden bir asır geçse de bağımsızlık ateşini diri tutmaya devam ediyor. Nusret Mayın Gemisi’nin kahraman mürettebatını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anarken, onların bize bıraktığı bu şanlı mirası gururla taşıyoruz.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
