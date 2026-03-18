Nihat Hatipoğlu'na Bu Ramazan Ayında Sorulmuş Birbirinden İlginç Sorular
Uzun yıllardır Ramazan aylarında sahur ve iftar programlarıyla en çok izlenen ve en çok konuşulan isimlerden biri de Nihat Hatipoğlu. Bu yıl program yapmayacağı açıklansa da son anda dönüş yapan Hatipoğlu, yine Ramazan'ın en çok izlenen isimleri arasında yer aldı. Programın klasiği olan ilginç sorular yine sosyal medyada dikkatlerden kaçmadı.
Bakalım 2026 yılında Hatipoğlu ve izleyicileri şaşırtan sorular hangileri olmuş?
"Zenginlerin halinden anlamak için ne yapmalıyım?"
"Yapay zekayla Kur'an-ı Kerim öğrenilebilir mi?"
"Bazı kişiler sayılarla manifest yapıyor. Günahı var mı?"
Sosyal medyada yapılan linçler kul hakkına girer mi?
Allah affeder deyip günah işlemenin günahı nedir?"
"Manifestlemek günah mı?"
"Maç izlerken hakeme ettiğimiz beddualar tutar mı?"
"Bir arkadaşım, hep ona yardım ettiğim biri. Benim ona ihtiyacım olunca beni bir anda ghostladı. Bunun günahı nedir?"
"Red flag kişilerle konuşmak günah mıdır?"
"Fenerbahçe taraftarları dua etmelerine rağmen neden 11 senedir şampiyon olamıyor?"
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
