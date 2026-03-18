onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Nihat Hatipoğlu'na Bu Ramazan Ayında Sorulmuş Birbirinden İlginç Sorular

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.03.2026 - 11:05

Uzun yıllardır Ramazan aylarında sahur ve iftar programlarıyla en çok izlenen ve en çok konuşulan isimlerden biri de Nihat Hatipoğlu. Bu yıl program yapmayacağı açıklansa da son anda dönüş yapan Hatipoğlu, yine Ramazan'ın en çok izlenen isimleri arasında yer aldı. Programın klasiği olan ilginç sorular yine sosyal medyada dikkatlerden kaçmadı.

Bakalım 2026 yılında Hatipoğlu ve izleyicileri şaşırtan sorular hangileri olmuş?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
"Zenginlerin halinden anlamak için ne yapmalıyım?"

"Yapay zekayla Kur'an-ı Kerim öğrenilebilir mi?"

"Bazı kişiler sayılarla manifest yapıyor. Günahı var mı?"

Sosyal medyada yapılan linçler kul hakkına girer mi?

Allah affeder deyip günah işlemenin günahı nedir?"

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
"Manifestlemek günah mı?"

"Maç izlerken hakeme ettiğimiz beddualar tutar mı?"

"Bir arkadaşım, hep ona yardım ettiğim biri. Benim ona ihtiyacım olunca beni bir anda ghostladı. Bunun günahı nedir?"

"Red flag kişilerle konuşmak günah mıdır?"

"Fenerbahçe taraftarları dua etmelerine rağmen neden 11 senedir şampiyon olamıyor?"

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın