Haberler
Yaşam
Hediye Konusunda Kararsızlara Özel Test: Hangi Yılbaşı Hediyesini Almalısın?

Hediye Konusunda Kararsızlara Özel Test: Hangi Yılbaşı Hediyesini Almalısın?

LEGO
24.12.2025 - 20:42

Yılbaşı yaklaştıkça herkesi hediye alma telaşı sarıyor. Her sene daha da yaratıcı hediye bulmak için yarışa giriyoruz. Bu sene bir türlü ne alacağını bulamadıysan testi çöz, biz sana söyleyelim!

1. Birine hediye alırken önceliğin ne olur?

2. Hediye açıldığında nasıl bir tepki beklersin?

3. İyi bir hediyenin olmazsa olmazı ne sence?

4. Abartılı hediyeler mi yoksa sade hediyeler mi?

5. Bir evin dekorasyonu nasıl olmalı sence?

6. Hediye almayı sever misin peki?

7. Hediye alırken kendini nasıl hissedersin?

8. Sürpriz hediye mi seversin yoksa istediğin bir şeyin alınmasını mı?

Güzel bir LEGO® Botanicals Gül Buketi ile sevdiklerini şaşırtabilirsin!

Senin için hediye almak ciddi bir iş. Yani öyle önüne gelen herhangi bir hediyeyi asla almazsın. Hediyeleri alırken herkesin özelliklerini düşünerek seçim yaparsın. Öyle çok gösterişli hediyeleri tercih etmek yerine daha çok alacağın kişinin hoşuna gidecek ya da işine yarayacak hediyeler bulmaya çalışırsın. Karşındaki kişiyi tandığını gösteren hediyeler tam senlik yani. LEGO® Botanicals Gül Buketi işte bu yüzden tam senin alabileceğin bir hediye! 

LEGO® Ideas Botanik Bahçesi senin alman gereken hediye!

Sen hediye seçerken çok sabırlı birisin. Yani saatlerce düşünüp öyle hediye alıyorsun. Önüne ilk çıkan hediyeyi almak hiç senin tarzın değil. Sen saatlerce dolanıp doğru hediyeyi bulmaya çalışıyorsun. İlk akla gelen mum, bardak gibi hediyeleri almak da hiç senlik değil. Sen detaycı birisin, hediye seçerken de tam böylesin. Sevdiklerine gerçekten beğenebilecekleri bir hediye almak için elinden geleni yapıyorsun. O yüzden sen bu yılbaşında LEGO® Ideas Botanik Bahçesi almalısın.

Senin alman gereken hediye LEGO® Art Vincent van Gogh Ayçiçekleri.

Sen ortalama, herkesin alabileceği hediyeleri sevmiyorsun. Hep daha ilginç ve farklı hediyeler bulmaya çalışıyorsun. Sanatla aran çok iyi. O yüzden sevdiklerin için hediye seçerken estetik yönün ağır basıyor. Daha çok dekoratif hediyeler almaya çalışıyorsun, çünkü bir yerleri güzelleştirmeye bayılıyorsun. Senin aldığın hediyeler hep en gösterişli olanlar oluyor yani. O yüzden bu yılbaşında sevdiklerine LEGO® Art Vincent van Gogh Ayçiçekleri almalısın.

Senin hediyen LEGO® Super Mario Piranha Plant olmalı!

Senin için hediye almak tam bir eğlence işi. Hediye seçerken bunalanlardan değilsin hiç. Sen bu işi çok eğlenceli buluyorsun. Aldığın hediyelerin de eğlenceli ve komik olmasını istiyorsun. Gören herkesin de dikkatini çeken hediyeler bulmaya çalışıyorsun. Belki en estetik ya da en değerli hediyeyi seçmiyorsun ama senin seçtiğin her hediye çok eğlenceli oluyor. Herkes aldığın hediyelerle çok eğleniyor. O yüzden sen bu yılbaşında LEGO® Super Mario Piranha Plant alarak sevdiklerine çok eğlencekleri bir hediye vermelisin.

