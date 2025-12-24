Hediye Konusunda Kararsızlara Özel Test: Hangi Yılbaşı Hediyesini Almalısın?
Yılbaşı yaklaştıkça herkesi hediye alma telaşı sarıyor. Her sene daha da yaratıcı hediye bulmak için yarışa giriyoruz. Bu sene bir türlü ne alacağını bulamadıysan testi çöz, biz sana söyleyelim!
1. Birine hediye alırken önceliğin ne olur?
2. Hediye açıldığında nasıl bir tepki beklersin?
3. İyi bir hediyenin olmazsa olmazı ne sence?
4. Abartılı hediyeler mi yoksa sade hediyeler mi?
5. Bir evin dekorasyonu nasıl olmalı sence?
6. Hediye almayı sever misin peki?
7. Hediye alırken kendini nasıl hissedersin?
8. Sürpriz hediye mi seversin yoksa istediğin bir şeyin alınmasını mı?
Güzel bir LEGO® Botanicals Gül Buketi ile sevdiklerini şaşırtabilirsin!
LEGO® Ideas Botanik Bahçesi senin alman gereken hediye!
Senin alman gereken hediye LEGO® Art Vincent van Gogh Ayçiçekleri.
Senin hediyen LEGO® Super Mario Piranha Plant olmalı!
