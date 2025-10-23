Üniversite Bahçesinde Kadın Cinayeti: 3 Çocuk Annesi Kadın Öğrenci Eski Eşi Tarafından Öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi öğrencisi ve 3 çocuk annesi Meliha K., fakülte önünde eski eşi F.K. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K., pompalı tüfekle M.K.'ye okul önünde ateş etti. Vurulan kadın ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ERÜ Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan M.K. ise silahı ile birlikte yakalandı.