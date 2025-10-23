Üniversite Bahçesinde Kadın Cinayeti: 3 Çocuk Annesi Kadın Öğrenci Eski Eşi Tarafından Öldürüldü
Kayseri Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi öğrencisi ve 3 çocuk annesi Meliha K., eski eşi F.K. tarafından üniversite bahçesinde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırgan ise silahı ile birlikte yakalandı. Üniversite ise “Olay, kampüsümüzün genel güvenliğini etkilememektedir.” açıklamasında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üç çocuk annesi Meliha K., okulunun bahçesinde eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Okuldan tepki çeken açıklama
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
adaletin kılıcının keskin olmadığı yerde, değerlerimiz her gün biraz daha soluyor. kadın bedenlerinin birer savaş alanına dönüştüğü, hayatların sıradanlaşan ... Devamını Gör