Üniversite Bahçesinde Kadın Cinayeti: 3 Çocuk Annesi Kadın Öğrenci Eski Eşi Tarafından Öldürüldü

Kayseri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.10.2025 - 14:29

Kayseri Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi öğrencisi ve 3 çocuk annesi Meliha K., eski eşi F.K. tarafından üniversite bahçesinde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırgan ise silahı ile birlikte yakalandı. Üniversite ise “Olay, kampüsümüzün genel güvenliğini etkilememektedir.” açıklamasında bulundu.

Üç çocuk annesi Meliha K., okulunun bahçesinde eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi öğrencisi ve 3 çocuk annesi Meliha K., fakülte önünde eski eşi F.K. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K., pompalı tüfekle M.K.'ye okul önünde ateş etti. Vurulan kadın ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ERÜ Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan M.K. ise silahı ile birlikte yakalandı.

Okuldan tepki çeken açıklama

Diğer yandan Erciyes Üniversitesi tarafından öğrenci ve personeline iletilen mesajında, 'Değerli öğrencilerimiz ve personelimiz, kampüsümüzde bugün meydana gelen münferit olayın faili, emniyet güçlerimizin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanmıştır. Olay, kampüsümüzün genel güvenliğini etkilememektedir. Üniversitemiz gerekli tüm güvenlik önlemlerini titizlikle almıştır. Eğitim-öğretim faaliyetlerimiz planlandığı gibi aksamadan devam etmektedir' ifadelerine yer verildi.

zülkarneyn

adaletin kılıcının keskin olmadığı yerde, değerlerimiz her gün biraz daha soluyor. kadın bedenlerinin birer savaş alanına dönüştüğü, hayatların sıradanlaşan ... Devamını Gör