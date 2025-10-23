İstanbul Valiliği’nden "Hanutçuluk" Genelgesi: Uymayanların Dükkanı Kapatılacak
Turistik yerlerdeki dükkanlara müşteri çekmek için vatandaşları ve turistleri rahatsız eden, hanutçuluk” diye adlandırılan mesleğe karşı İstanbul Valiliği harekete geçti. Yeni kurallara göre iş yeri sahipleri ya da çalışanları tarafından iş yeri önünden 50 santim mesafeyi geçmeyecek şekilde müşterilere “hoş geldiniz” diyerek davet etme dışında hiçbir eylemde bulunulmayacak.
“Hanutçuluk” özellikle Türkiye’nin turistik bölgelerinde hem vatandaşları hem de turistleri rahatsız eden bir meslek.
Kurallara uymayan işletmeler kapatılacak.
