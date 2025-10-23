İstanbul Valiliği’nden "Hanutçuluk" Genelgesi: Uymayanların Dükkanı Kapatılacak

Valilik, iş yeri sınırları dışında ikramda bulunma ve ürün tanıtımı yapılması, fiziksel temas ve yol kesme gibi davranışlara izin verilmemesi ayrıca iş yeri sınırlarında dahi olsa yüksek sesle, ısrarcı, rahatsız edici konuşmalara ilgili denetim birimleri tarafından kesinlikle müsaade edilmemesi, iş yerlerine kesilecek faaliyetten men cezalarının kademeli olarak artırılmasının (ilk ihlalde 3 gün, ikinci ihlalde 5 gün , üçüncü ihlalde 10 gün) da sağlanacağını duyurdu.