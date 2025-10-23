onedio
İstanbul Valiliği’nden "Hanutçuluk" Genelgesi: Uymayanların Dükkanı Kapatılacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.10.2025 - 11:21

Turistik yerlerdeki dükkanlara müşteri çekmek için vatandaşları ve turistleri rahatsız eden, hanutçuluk” diye adlandırılan mesleğe karşı İstanbul Valiliği harekete geçti. Yeni kurallara göre iş yeri sahipleri ya da çalışanları tarafından iş yeri önünden 50 santim mesafeyi geçmeyecek şekilde müşterilere “hoş geldiniz” diyerek davet etme dışında hiçbir eylemde bulunulmayacak.

“Hanutçuluk” özellikle Türkiye’nin turistik bölgelerinde hem vatandaşları hem de turistleri rahatsız eden bir meslek.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “hanutçuluk” için yeni kurallar getirildi. Yeni genelge ile turistik bölgelerde faaliyet gösteren tüm iş yerlerinde dışarıyı görecek şekilde yerleştirilmiş, sesli ve görüntülü kayıt yapabilen kamera bulundurulması zorunlu olacak.

Ayrıca artık iş yeri sahipleri ya da çalışanları tarafından iş yeri önünden 50 santim mesafeyi geçmeyecek şekilde müşterilere hoş geldiniz diyerek davet etme dışında hiçbir eylemde bulunamayacak.

Kurallara uymayan işletmeler kapatılacak.

Valilik, iş yeri sınırları dışında ikramda bulunma ve ürün tanıtımı yapılması, fiziksel temas ve yol kesme gibi davranışlara izin verilmemesi ayrıca iş yeri sınırlarında dahi olsa yüksek sesle, ısrarcı, rahatsız edici konuşmalara ilgili denetim birimleri tarafından kesinlikle müsaade edilmemesi, iş yerlerine kesilecek faaliyetten men cezalarının kademeli olarak artırılmasının (ilk ihlalde 3 gün, ikinci ihlalde 5 gün , üçüncü ihlalde 10 gün) da sağlanacağını duyurdu.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
