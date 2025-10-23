onedio
Ozan Güven Cezaevine Girecek: Sevgilisini Darp Ettiği İçin 2 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Almıştı

Ozan Güven Cezaevine Girecek: Sevgilisini Darp Ettiği İçin 2 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Almıştı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
23.10.2025 - 09:54

Ünlü oyuncu Ozan Güven 2020 yılında sevgilisi olan Deniz Bulutsuz’u feci şekilde darp etmişti. Görülen davada Ozan Güven için 2 yıl 3 ay hapis cezası kararı verilmişti. Ozan Güven üst mahkemeye taşıdığı karardan da istediğini bulamadı. İstinaf mahkemesi 2 yıl 3 aylık hapis cezasında herhangi bir indirime gitmedi. Ozan Güven’in 45 gün boyunca açık cezaevine girmesi bekleniyor.

Kaynak: Ceylan Sever / Twitter

Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etmesi sonrasında açılan davada yeni gelişme yaşandı.

Ozan Güven’in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp etmesi sonrasında açılan davada yeni gelişme yaşandı.

2020’de yaşanan olay sonrasında Deniz Bulutsuz mahkemeye başvurmuştu. Görülen davada mahkeme Ozan Güven için 2 yıl 3 ay hapis cezası vermişti.

Ozan Güven kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Üst mahkemeden çıkan kararda ise verilen ceza onandı. Ozan Güven’in Yargıtay’a başvuru hakkı da bulunmuyor.

Cezası onanan Ozan Güven’in infaz yasaları kapsamına 45 gün açık cezaevine girmesi bekleniyor.

