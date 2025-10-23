Ozan Güven Cezaevine Girecek: Sevgilisini Darp Ettiği İçin 2 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Almıştı
Ünlü oyuncu Ozan Güven 2020 yılında sevgilisi olan Deniz Bulutsuz’u feci şekilde darp etmişti. Görülen davada Ozan Güven için 2 yıl 3 ay hapis cezası kararı verilmişti. Ozan Güven üst mahkemeye taşıdığı karardan da istediğini bulamadı. İstinaf mahkemesi 2 yıl 3 aylık hapis cezasında herhangi bir indirime gitmedi. Ozan Güven’in 45 gün boyunca açık cezaevine girmesi bekleniyor.
Kaynak: Ceylan Sever / Twitter
Ozan Güven’in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp etmesi sonrasında açılan davada yeni gelişme yaşandı.
