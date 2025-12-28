onedio
Yeniden Gündem Olan ve Asla Eskimeyen Şarkılar

Aslı Uysal
28.12.2025 - 12:01

Bazı şarkılar vardır, aradan kaç yıl geçerse geçsin etkileri hiç azalmadan devam eder. Bazen de tam bitti dersiniz, yine bir anda yükselişe geçer! Bu şarkılar da son zamanlarda yeniden gündeme gelen ve tekrardan kulağımızın pasını silen şarkılardan oluşuyor.

1. Kate Bush - Running Up That Hill

2. Nirvana - Something In The Way

3. ABBA - Gimme! Gimme! Gimme!

4. Céline Dion - It's All Coming Back to Me Now

5. Foster The People - Pumped Up Kicks

6. Coldplay - Yellow

7. MGMT - Little Dark Age

8. Michael Jackson - Billie Jean

9. Destiny's Child - Say My Name

10. Arctic Monkeys - 505

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
