Yeniden Gündem Olan ve Asla Eskimeyen Şarkılar
Bazı şarkılar vardır, aradan kaç yıl geçerse geçsin etkileri hiç azalmadan devam eder. Bazen de tam bitti dersiniz, yine bir anda yükselişe geçer! Bu şarkılar da son zamanlarda yeniden gündeme gelen ve tekrardan kulağımızın pasını silen şarkılardan oluşuyor.
1. Kate Bush - Running Up That Hill
2. Nirvana - Something In The Way
3. ABBA - Gimme! Gimme! Gimme!
4. Céline Dion - It's All Coming Back to Me Now
5. Foster The People - Pumped Up Kicks
6. Coldplay - Yellow
7. MGMT - Little Dark Age
8. Michael Jackson - Billie Jean
9. Destiny's Child - Say My Name
10. Arctic Monkeys - 505
