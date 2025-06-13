Ozan Güven Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Ozan Güven'in Hayatı ve Yer Aldığı Yapımlar
Deneyimli oyuncu Ozan Güven, son dönemde yeniden gündeme gelen isimlerden biri oldu. Hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor. Fi, Muhteşem Yüzyıl ve İkinci Bahar gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyurdu. Güncel projeleri ve geçmişteki rolleri sıkça araştırılıyor.
Peki Ozan Güven kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Ozan Güven evli mi? İşte detaylar...
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Ozan Güven Kimdir?
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Ozan Güven'in Kariyer Başlangıcı
Ozan Güven'in Özel Hayatı
Ozan Güven'in Öne Çıkan Açıklamaları
Ozan Güven'in Yer Aldığı Diziler
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Ozan Güven'in Yer Aldığı Filmler
Ozan Güven'in Güncel Projeleri
Ozan Güven Ödülleri ve Adaylıkları
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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