Ozan Güven Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Ozan Güven'in Hayatı ve Yer Aldığı Yapımlar

“Projelerde senaryo çok önemli. Genelde vitrindeki yüz üzerinden konuşuluyor. Oysa bu tek kişilik gösteri değil ki, kolektif bir iş. İnsanlar başarıyı tek başlarına sırtlayabiliyor ama kimse başarısızlığı paylaşmak istemiyor.”

“Bu işi yapıyorum diye insanların her şeyimi bilmesi gerekmiyor. Bu mesleği yapıyorum diye hiçbir şeyden mahrum bırakmadım kendimi; yapmak isteyip de yapamadığım hiçbir şey yok özel hayatımda.”

“Toplumun geneline bakmalıyız. Bizim biraz eğitime, sevgiye, şefkate ihtiyacımız var. Biz bunlarla beslenen, neşelenen bir toplumuz.”