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Ozan Güven Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Ozan Güven'in Hayatı ve Yer Aldığı Yapımlar

Ozan Güven Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Ozan Güven'in Hayatı ve Yer Aldığı Yapımlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.06.2025 - 16:00

Deneyimli oyuncu Ozan Güven, son dönemde yeniden gündeme gelen isimlerden biri oldu. Hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor. Fi, Muhteşem Yüzyıl ve İkinci Bahar gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyurdu. Güncel projeleri ve geçmişteki rolleri sıkça araştırılıyor.

Peki Ozan Güven kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Ozan Güven evli mi? İşte detaylar...

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Ozan Güven Kimdir?

Ozan Güven Kimdir?

Ozan Muharrem Güven, 19 Mayıs 1975 tarihinde Almanya’nın Nürnberg kentinde doğmuştur. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü’nden mezun olmuş; İzmir Belediye Konservatuarı’nda oyunculuk dersleri almıştır. Şahika Tekand Tiyatrosu’nda da görev almıştır.

Ozan Güven Kaç Yaşında?

1975 doğumlu olan Ozan Güven, 2025 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.

Ozan Güven Nereli?

Aslen Türk olan Ozan Güven, Almanya'nın Nürnberg şehrinde doğmuştur. Ailesi Almanya’ya göç eden Türk kökenlidir.

Ozan Güven'in Kariyer Başlangıcı

Ozan Güven'in Kariyer Başlangıcı

Oyunculuğa televizyon ekranlarında başlamıştır. İlk rol aldığı yapım 'Çiçeği Büyütmek' dizisidir. Sinema kariyerine ise 'Balalayka' filmiyle adım atmıştır. Oyunculuk kariyerinde çıkışını ise 'İkinci Bahar' dizisindeki 'Ulaş' karakteri ile yapmıştır. Bu dizide Türkan Derya ile tanışmış ve bu birliktelikten bir çocukları olmuştur.

Ozan Güven'in Özel Hayatı

Ozan Güven'in Özel Hayatı

Ozan Güven'in bir erkek çocuğu vardır. Özel hayatında sade bir yaşamı tercih ettiğini belirtmiş, oyunculuğun dışında göz önünde olmayı istemediğini ifade etmiştir. Bir dönem Deniz Bulutsuz ile yaşadığı ilişki ve sonrasında açılan dava süreci, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır. Dava sonucunda Ozan Güven, “kasten yaralama” suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezası almış, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “hakaret” suçlarından ise beraat etmiştir.

Ozan Güven'in Öne Çıkan Açıklamaları

Ozan Güven'in Öne Çıkan Açıklamaları

“Projelerde senaryo çok önemli. Genelde vitrindeki yüz üzerinden konuşuluyor. Oysa bu tek kişilik gösteri değil ki, kolektif bir iş. İnsanlar başarıyı tek başlarına sırtlayabiliyor ama kimse başarısızlığı paylaşmak istemiyor.”

“Bu işi yapıyorum diye insanların her şeyimi bilmesi gerekmiyor. Bu mesleği yapıyorum diye hiçbir şeyden mahrum bırakmadım kendimi; yapmak isteyip de yapamadığım hiçbir şey yok özel hayatımda.”

“Toplumun geneline bakmalıyız. Bizim biraz eğitime, sevgiye, şefkate ihtiyacımız var. Biz bunlarla beslenen, neşelenen bir toplumuz.”

Ozan Güven'in Yer Aldığı Diziler

Ozan Güven'in Yer Aldığı Diziler

  • 2024 – Taş Kağıt Makas (Harun Yakar)

  • 2020 – Babil (Egemen Kıvılcım)

  • 2018 – Jet Sosyete (Konuk Oyuncu, Levent Çıkrıkçıoğlu)

  • 2017 – Fi (Can Manay)

  • 2012–2014 – Muhteşem Yüzyıl (Damat Rüstem Paşa)

  • 2012 – Koyu Kırmızı (Cemil Şenel)

  • 2010 – Güneydoğudan Öyküler: Önce Vatan (Erol – Konuk Oyuncu)

  • 2010 – Arka Sokaklar (Konuk Oyuncu)

  • 2008–2010 – Canım Ailem (Ali)

  • 2005–2007 – Hırsız Polis (Kibar Necmi)

  • 2003–2005 – Bir İstanbul Masalı (Demir Arhan)

  • 2002 – Koçum Benim (Umut)

  • 2002 – Aslı ile Kerem (Kerem)

  • 2002 – Havada Bulut (Necip)

  • 2002 – Bana Abi De (Yiğit)

  • 2001 – Dünya Varmış (Çetin)

  • 1998 – İkinci Bahar (Ulaş)

  • 1998 – Çiçeği Büyütmek

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Ozan Güven'in Yer Aldığı Filmler

Ozan Güven'in Yer Aldığı Filmler

  • 2019 – Karakomik Filmler (Mülakatçı)

  • 2018 – Arif V 216 (Robot 216 / Barış Manço)

  • 2016 – Annemin Yarası (Borislav)

  • 2014 – Pek Yakında (Boğaç Boray)

  • 2010 – Ejder Kapanı (Komiser)

  • 2010 – Yahşi Batı (Lemi Galip)

  • 2008 – A.R.O.G (Taşo)

  • 2004 – Anlat İstanbul (Takip eden adam)

  • 2004 – Yazı Tura (Asker)

  • 2004 – G.O.R.A. (Robot 216)

  • 2002 – 9 (Kaya)

  • 2000 – Balalayka (Mehmet)

  • 2000 – Yıldız Tepe (TV Filmi)

Ozan Güven'in Güncel Projeleri

Ozan Güven'in Güncel Projeleri

2024 yılında “Taş Kağıt Makas” dizisinde başrol oynamıştır. Ayrıca “Benden İçeri” adlı internet dizisinde 'Adnan' karakteriyle yer alacağı duyurulmuştur.

Ozan Güven Ödülleri ve Adaylıkları

Ozan Güven Ödülleri ve Adaylıkları

  • 2000 – 22. SİYAD Ödülleri: Umut Veren Genç Erkek Oyuncu (Balalayka)

  • 2001 – 6. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri: Umut Veren Oyuncu (Balalayka)

  • 10. ÇASOD Oyuncu Ödülleri: Jüri Özel Ödülü (Film: 9, toplu ödül)

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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