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Eski Sevgilisini Darbettiği İddia Edilmişti: Ünlü Oyuncu Ozan Güven'e Hapis Şoku

Eski Sevgilisini Darbettiği İddia Edilmişti: Ünlü Oyuncu Ozan Güven'e Hapis Şoku

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
13.06.2025 - 15:24

Ünlü oyuncu Ozan Güven’in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Güven'in 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

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Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un birbirlerinden şikayetçi oldukları davada sona gelindi.

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un birbirlerinden şikayetçi oldukları davada sona gelindi.

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davanın duruşmasına İstanbul Adalet Sarayı 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Ozan Güven'in "cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlarından beraatine, "kasten yaralama" suçundan ise bir yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Ozan Güven'in "cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlarından beraatine, "kasten yaralama" suçundan ise bir yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Deniz Bulutsuz'un ise 'basit yaralama' suçundan beraatine hükmedildi.

İddianamede, 13 Haziran 2020’de gece saatlerinde Ozan Güven’in evinde olan çiftin, arkadaşlarının evinde başladıkları tartışmanın yeniden alevlendiği, Güven’in abajur ve elleriyle vurarak Deniz Bulutsuz’u darbettiği ifade edilmişti.

Deniz Bulutsuz’un çenesinden yaralanmasına neden olduğu iddia edilen abajur silah sayılmıştı. Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen ilk raporda, Deniz Bulutsuz’daki yaralanmanın yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı, yüzünde sabit iz niteliğinde olmadığı, organların birinin işlevinde zayıflaması ya da yitirilmesi niteliğinde herhangi bir anatomik eksiklik veya fonksiyonel bozukluk tarif ve tespit edilemediği kaydedilmişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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