Eski Sevgilisini Darbettiği İddia Edilmişti: Ünlü Oyuncu Ozan Güven'e Hapis Şoku
Ünlü oyuncu Ozan Güven’in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Güven'in 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
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Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un birbirlerinden şikayetçi oldukları davada sona gelindi.
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Ozan Güven'in "cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlarından beraatine, "kasten yaralama" suçundan ise bir yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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