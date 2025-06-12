Pazar Günü Piknik Planları İptal: Kış Geri Geliyor

Cumartesi günü Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeybatısında sağanakların süreceğini ifade eden Tekin, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde de yağış görülebileceğini aktaran Tekin, özellikle Trabzon, Rize, Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirtti.

Güneydoğu Anadolu’da da yarın ve cumartesi günleri toz taşınımı beklendiğini vurgulayan Tekin, bu durumun hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara yol açabileceğini belirtti.