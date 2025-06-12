Pazar Günü Piknik Planları İptal: Kış Geri Geliyor
Hafta sonu için piknik planları yapanlar dikkat. İstanbul'a kısa bir süreliğine kış geliyor. İstanbul’da pazar günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağmur bekleniyor. İstanbul'da güneşli hava yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıracak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara'da havanın nasıl olacağı hakkında konuşan Tekin, "Parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak. Cuma günü 33 derece, cumartesi 29 derece ve pazar günü ise 25 dereceye kadar hava sıcaklığı düşecek" dedi.
Kuzey, iç ve doğu bölgelerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını belirten Tekin, yarın Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Aaaa ben sok piknige gidiyorduk bayram koçlari danaları mangal olmayacak mı 😃