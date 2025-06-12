onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Pazar Günü Piknik Planları İptal: Kış Geri Geliyor

Pazar Günü Piknik Planları İptal: Kış Geri Geliyor

Sağanak yağış
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.06.2025 - 17:44

Hafta sonu için piknik planları yapanlar dikkat. İstanbul'a kısa bir süreliğine kış geliyor. İstanbul’da pazar günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağmur bekleniyor. İstanbul'da güneşli hava yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıracak.

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağmur bekleniyor. İstanbul'da güneşli hava yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıracak.

İstanbul'da pazar günü hava sıcaklıkları mevsim normallerine gerileyecek, gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara'da havanın nasıl olacağı hakkında konuşan Tekin, "Parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak. Cuma günü 33 derece, cumartesi 29 derece ve pazar günü ise 25 dereceye kadar hava sıcaklığı düşecek" dedi.

Ankara'da havanın nasıl olacağı hakkında konuşan Tekin, "Parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak. Cuma günü 33 derece, cumartesi 29 derece ve pazar günü ise 25 dereceye kadar hava sıcaklığı düşecek" dedi.

İstanbul'da da yarın ve cumartesi günü için yağış beklentisinin olmadığının altını çizen Tekin, pazar günü gök gürültülü sağanakların görüleceğini söyledi.

 Kentte havanın cuma günü 28, cumartesi 26, pazar günü ise 25-26 derece civarında seyredeceğini kaydeden Tekin, İzmir'de ise yarın ve hafta sonu yağış beklenmediğini bildirdi.

Kuzey, iç ve doğu bölgelerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını belirten Tekin, yarın Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Kuzey, iç ve doğu bölgelerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını belirten Tekin, yarın Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Cumartesi günü Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeybatısında sağanakların süreceğini ifade eden Tekin, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde de yağış görülebileceğini aktaran Tekin, özellikle Trabzon, Rize, Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirtti.

Güneydoğu Anadolu’da da yarın ve cumartesi günleri toz taşınımı beklendiğini vurgulayan Tekin, bu durumun hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara yol açabileceğini belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ayzin

Aaaa ben sok piknige gidiyorduk bayram koçlari danaları mangal olmayacak mı 😃