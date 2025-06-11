İzmir Büyükşehir'den Dikkat Çeken Hamle: Toplu İşten Çıkarmalar Başladı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 'Çalışanları ihtiyaç fazlası ise azaltmaya çalıştığımız doğru. Ama böyle bir toplu işten çıkarma gibi bir durum yok' demesi sonrası toplu işten çıkarmalar başladı.
Ege'de Sonsöz'den Mehmet Ud'un haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Belediye-İş Genel Merkezi'ne yazı yollayarak İZDOĞA, İZULAŞ ve İZBETON şirketlerinden '“zorunlu toplu çıkarma” yapılacağını kaydetti. Yazıya göre İZDOĞA’dan 800, İZULAŞ ve İZBETON’dan 100’er işçi çıkarılacak ve işten çıkarma süreci 4 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek.
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Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Çalışanları ihtiyaç fazlası ise azaltmaya çalıştığımız doğru. Ama böyle bir toplu işten çıkarma gibi bir durum yok. Performans ve ihtiyaca bağlı olarak doğru düzgün bir personel rejimi yürütmeye çalışıyoruz" demişti. Ancak işler öyle olmadı.
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Harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, TİS'i yargıya taşıdı. Ekonomik krizde olduğunu açıklaya İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi yüzde 42,05 oranındaki enflasyon farkını işçilerine yansıtmamak için dava açtı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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harika. önce tüm sülalesi belediyede çalışan o ukala sendika görevlisinden ve sülalesinden başlayın işten çikarmaya. hani bizim taleplerimizi kabul etmezsini... Devamını Gör