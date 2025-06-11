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İzmir Büyükşehir'den Dikkat Çeken Hamle: Toplu İşten Çıkarmalar Başladı

İzmir Büyükşehir'den Dikkat Çeken Hamle: Toplu İşten Çıkarmalar Başladı

İzmir İşçi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.06.2025 - 18:54

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 'Çalışanları ihtiyaç fazlası ise azaltmaya çalıştığımız doğru. Ama böyle bir toplu işten çıkarma gibi bir durum yok' demesi sonrası toplu işten çıkarmalar başladı.

Ege'de Sonsöz'den Mehmet Ud'un haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Belediye-İş Genel Merkezi'ne yazı yollayarak İZDOĞA, İZULAŞ ve İZBETON şirketlerinden '“zorunlu toplu çıkarma” yapılacağını kaydetti. Yazıya göre İZDOĞA’dan 800, İZULAŞ ve İZBETON’dan 100’er işçi çıkarılacak ve işten çıkarma süreci 4 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek.

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Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Çalışanları ihtiyaç fazlası ise azaltmaya çalıştığımız doğru. Ama böyle bir toplu işten çıkarma gibi bir durum yok. Performans ve ihtiyaca bağlı olarak doğru düzgün bir personel rejimi yürütmeye çalışıyoruz" demişti. Ancak işler öyle olmadı.

Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Çalışanları ihtiyaç fazlası ise azaltmaya çalıştığımız doğru. Ama böyle bir toplu işten çıkarma gibi bir durum yok. Performans ve ihtiyaca bağlı olarak doğru düzgün bir personel rejimi yürütmeye çalışıyoruz" demişti. Ancak işler öyle olmadı.

Grevle gündeme gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde sular durulmuyor. 

Yaklaşık 6 bin işçiyi yakından ilgilendiren toplu iş sözleşmesi ile işçilerin ücretlerine ilk yıl için yüzde 67,07 oranında zam yapıldı. Ayrıca TİS’in ikinci yılında ise açıklanacak yıllık enflasyon ve üç puan refah payı ile birlikte artışlar yapılacaktı. Bu da yüzde 42’lik bir zam oranına denk geliyor.

Harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, TİS'i yargıya taşıdı. Ekonomik krizde olduğunu açıklaya İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi yüzde 42,05 oranındaki enflasyon farkını işçilerine yansıtmamak için dava açtı.

Harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, TİS'i yargıya taşıdı. Ekonomik krizde olduğunu açıklaya İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi yüzde 42,05 oranındaki enflasyon farkını işçilerine yansıtmamak için dava açtı.

Enflasyon farkı ile ilgili maddenin güncellenmesini talep etti. Yargı yolunun kapanmasının ardından harekete geçen Başkan Cemil Tugay, Belediye-İş İzmir Şube yöneticileri ile görüşerek TİS’teki zam oranının aşağıya çekilmesini istediği ifade edildi ancak bu teklifin de kabul edilmediği öğrenildi.

Ege'de Sonsöz'den Mehmet Ud'un haberine göre, teklifin kabul edilmemesi üzerine hamle yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10 Haziran 2025 tarihinde Belediye-İş Genel Merkezi’ne yeni yazı yollayarak ‘zorunlu işten çıkarma” yapılacağının bilgisini paylaştı. Gönderilen yazıya göre İZDOĞA’dan 800, İZULAŞ ve İZBETON’dan 100’er işçi çıkarılacak.

Yazıda “Açıklanan “zorunlu toplu çıkarma” işlem sürecine 10 Haziran 2025 tarihinden itibaren devam edilecek ve 4 Temmuz 2025 tarihine kadar tamamlanacaktır. Toplu işten çıkarma işlemine tâbi tutulacak işçiler, Kanun ve Sözleşme hükümleri uyarınca (i)kendi isteği ile ayrılacak olanlar, (ii)Sosyal Güvenlik Kurumundan emekliliğe hak kazanmış olanlar, (iii)Yaptıkları iş tasfiye edildiği halde eski işlerine uygun bir işte çalışmak istemeyenler, (iv)işe önce girenin sonra çıkarılması esası ile işten çıkarılacaklardır. Bu şekilde plânlanan işten çıkarılacaklar listesinin oluşmasına katkıda ve hazır bulunmak üzere Sendikanız işyeri temsilcisinin 10/12 Haziran günlerinde İnsan Kaynakları Birimi ile irtibat kurması, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 29’uncu maddesi uyarınca bilgilerinize sunulur” denildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Tamer Önen

harika. önce tüm sülalesi belediyede çalışan o ukala sendika görevlisinden ve sülalesinden başlayın işten çikarmaya. hani bizim taleplerimizi kabul etmezsini... Devamını Gör