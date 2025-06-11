İzmir Büyükşehir'den Dikkat Çeken Hamle: Toplu İşten Çıkarmalar Başladı

Enflasyon farkı ile ilgili maddenin güncellenmesini talep etti. Yargı yolunun kapanmasının ardından harekete geçen Başkan Cemil Tugay, Belediye-İş İzmir Şube yöneticileri ile görüşerek TİS’teki zam oranının aşağıya çekilmesini istediği ifade edildi ancak bu teklifin de kabul edilmediği öğrenildi.

Ege'de Sonsöz'den Mehmet Ud'un haberine göre, teklifin kabul edilmemesi üzerine hamle yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10 Haziran 2025 tarihinde Belediye-İş Genel Merkezi’ne yeni yazı yollayarak ‘zorunlu işten çıkarma” yapılacağının bilgisini paylaştı. Gönderilen yazıya göre İZDOĞA’dan 800, İZULAŞ ve İZBETON’dan 100’er işçi çıkarılacak.

Yazıda “Açıklanan “zorunlu toplu çıkarma” işlem sürecine 10 Haziran 2025 tarihinden itibaren devam edilecek ve 4 Temmuz 2025 tarihine kadar tamamlanacaktır. Toplu işten çıkarma işlemine tâbi tutulacak işçiler, Kanun ve Sözleşme hükümleri uyarınca (i)kendi isteği ile ayrılacak olanlar, (ii)Sosyal Güvenlik Kurumundan emekliliğe hak kazanmış olanlar, (iii)Yaptıkları iş tasfiye edildiği halde eski işlerine uygun bir işte çalışmak istemeyenler, (iv)işe önce girenin sonra çıkarılması esası ile işten çıkarılacaklardır. Bu şekilde plânlanan işten çıkarılacaklar listesinin oluşmasına katkıda ve hazır bulunmak üzere Sendikanız işyeri temsilcisinin 10/12 Haziran günlerinde İnsan Kaynakları Birimi ile irtibat kurması, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 29’uncu maddesi uyarınca bilgilerinize sunulur” denildi.