Ferdi Zeyrek'e 'Suikast' İddiasına Cumhurbaşkanlığı'ndan Açıklama: "Sır Perdesi Açığa Çıksın"
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Zeyrek'in ölümüne ilişkin 'suikast' iddiası gündeme geldi. Bu iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, konuya ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini dün kaybetti.
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Zeyrek'i ölümünün bir an evvel araştırılmasını talep eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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