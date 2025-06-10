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Ferdi Zeyrek'e 'Suikast' İddiasına Cumhurbaşkanlığı'ndan Açıklama: "Sır Perdesi Açığa Çıksın"

Ferdi Zeyrek'e 'Suikast' İddiasına Cumhurbaşkanlığı'ndan Açıklama: "Sır Perdesi Açığa Çıksın"

Mersin Cumhurbaşkanlığı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.06.2025 - 14:18

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Zeyrek'in ölümüne ilişkin 'suikast' iddiası gündeme geldi. Bu iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, konuya ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini dün kaybetti.

Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini dün kaybetti.

Bugün son yolculuğuna uğurlanan Zeyrek hakkında ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı.

Zeyrek'in ölümünün ardından kendisinin tehdit edildiğine yönelik bazı iddialar gündem oldu. Zeyrek'in hakkında çıkan 'suikast' iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi.

Zeyrek'i ölümünün bir an evvel araştırılmasını talep eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Zeyrek'i ölümünün bir an evvel araştırılmasını talep eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Saral paylaşımında şunları söyledi: 'Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek, aile efradını ve sevenlerini yasa boğarak ahirete irtihal etti, Allah rahmet eylesin. Ancak ardında kendisinin tehdit edildiğini bildiren bir açıklaması olmuştu. Bu sır perdesinin bir an evvel açıklığa kavuşturulması gerekmektedir varsa bir suikast durumu gereken en ağır ceza verilmelidir.''

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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