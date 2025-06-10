Ferdi Zeyrek'e 'Suikast' İddiasına Cumhurbaşkanlığı'ndan Açıklama: "Sır Perdesi Açığa Çıksın"

Saral paylaşımında şunları söyledi: 'Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek, aile efradını ve sevenlerini yasa boğarak ahirete irtihal etti, Allah rahmet eylesin. Ancak ardında kendisinin tehdit edildiğini bildiren bir açıklaması olmuştu. Bu sır perdesinin bir an evvel açıklığa kavuşturulması gerekmektedir varsa bir suikast durumu gereken en ağır ceza verilmelidir.''