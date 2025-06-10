Yargıtay'dan Başarısız Estetik Ameliyatı Olanlar İçin Emsal Karar Çıktı: Tazminat Alacaklar
Yargıtay'dan estetik ameliyatı sonrası mağdur olanları yakından ilgilendiren bir karar çıktı. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, meme kanseri ameliyatının ardından geçirdiği estetik operasyonu başarısız sonuçlanan kadına maddi ve manevi tazminat verilmesi gerektiğine hükmetti. Böylelikle emsal nitelikte bir karar alınmış oldu.
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Estetik ameliyatı sonrası mağdur olanların sayısı her geçen gün artarken yeni bir gelişme yaşandı.
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Dava dilekçesinde, kadının asimetri sorunu giderilmeye çalışılırken "karın bölgesinin ameliyat için yarıldığı", ağır yıkıma uğrayan kadının ameliyatlar nedeniyle yoğun acı ve ıstırap çektiği belirtildi.
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, Antalya 2. Tüketici Mahkemesi'nin kararını bozdu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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