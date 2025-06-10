Yargıtay'dan Başarısız Estetik Ameliyatı Olanlar İçin Emsal Karar Çıktı: Tazminat Alacaklar

Davalı hastane ve doktor ise tüm müdahalelerin tıp kurallarına uygun olarak yapıldığını ve kusurlarının bulunmadığını iddia ederek, ameliyatlar hakkında hastaya bilgi verdiklerini belirtti.

Davaya bakan Antalya 2. Tüketici Mahkemesi, olayda hastane ve doktorun kusurunun tespit edilemediğinden tazminat talep edilemeyeceğine karar veren mahkeme, davayı reddetti.

Mahkemenin kararında, hastadan ameliyatlara ilişkin alınan yazılı onamda karın iç organ delinmesinin nadir bir komplikasyon olduğunun bildirildiği, bilirkişi raporunda da ameliyatın tıbben uygun olduğu kanaatine varıldığı açıklandı.

Dava burada bitmedi.