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Ferdi Zeyrek’in Cenazesinde Ayakta Durmakta Zorlanan Özgür Özel’den Duygu Dolu Veda Konuşması

Ferdi Zeyrek’in Cenazesinde Ayakta Durmakta Zorlanan Özgür Özel’den Duygu Dolu Veda Konuşması

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.06.2025 - 11:46

Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenaze töreninde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yakın arkadaşı hakkında konuşurken ayakta durmakta zorlandı. Kızları bize emanet diyen Özgür Özel, bu süreçte yanlarında olan herkesten haklarını helal etmelerini istedi. 

Öte yandan Ferdi Zeyrek’in tabutunun başına gelen annesi Gülten Zeyrek fenalaştı.

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Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor.

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor.

Evine ait havuzun motorunu kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan, 70 dakikalık müdahale ile kalbi yeniden çalıştırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ferdi Zeyrek’in cenazesinde yakın arkadaşı olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuşma yaptı. Gözyaşlarını tutamayan ve konuşmakta zorlanan Özgür Özel şunları söyledi:

Cenaze sırasında oğluna son kez veda etmek için tabutun başına gelen anne Gülten Zeyrek fenalaştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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