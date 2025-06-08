16.5 Milyon Dolar Serveti Var: 40 Milyondan Fazla Takipçisi Olan Fenomen Khaby Lame Sınır Dışı Edildi

ABD Dışişleri Bakanlığı, sınır dışı kararından sonra İtalyan vatandaşı da olan Lame'nin gönüllü olarak ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

Senegal doğumlu 25 yaşındaki dolar milyoneri 30 Nisan'da giriş yaptığı ABD'de vize süresinin sona ermesi üzerine ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birimleri tarafından geçici olarak gözaltına alındı. Daha sonra yapılan açıklamada, Lame'nin gönüllü olarak sınır dışı edildiği bildirildi.

16.5 milyon dolar serveti bulunan fenomen, 'Dijital çağın Charlie Chaplin'i' olarak adlandırılıyor.