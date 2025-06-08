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16.5 Milyon Dolar Serveti Var: 40 Milyondan Fazla Takipçisi Olan Fenomen Khaby Lame Sınır Dışı Edildi

16.5 Milyon Dolar Serveti Var: 40 Milyondan Fazla Takipçisi Olan Fenomen Khaby Lame Sınır Dışı Edildi

Tiktok fenomen
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.06.2025 - 23:01

TikTok'un Kralı olarak bilinen ve 16.5 milyon dolar serveti bulunan Khaby Lame vize süresi dolduğu için ABD'de gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildi.

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TikTok ve Instagram gibi platformlarda 40 milyonun üzerinde takipçisi olan fenomen Khaby Lame, Senegal doğumlu 25 yaşında bir dolar milyoneri.

TikTok ve Instagram gibi platformlarda 40 milyonun üzerinde takipçisi olan fenomen Khaby Lame, Senegal doğumlu 25 yaşında bir dolar milyoneri.

TikTok'un Kralı olarak bilinen fenomenin hayatı 2022 yılında işten çıkarılmasıyla değişti. TikTok'a içerik üretmeye başlayan dünyaca ünlü fenomen, milyonlarca takipçiye ulaştı. Çektiği eğlenceli videolarla herkesin yüzünü gülmeyi başaran fenomen bu sefer kötü bir olayla gündeme geldi.

Milyonlarca takipçisi bulunan Khaby Lame, vize süresinin dolması nedeniyle ABD'de gözaltına alındı.

Milyonlarca takipçisi bulunan Khaby Lame, vize süresinin dolması nedeniyle ABD'de gözaltına alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, sınır dışı kararından sonra İtalyan vatandaşı da olan Lame'nin gönüllü olarak ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

Senegal doğumlu 25 yaşındaki dolar milyoneri 30 Nisan'da giriş yaptığı ABD'de vize süresinin sona ermesi üzerine ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birimleri tarafından geçici olarak gözaltına alındı. Daha sonra yapılan açıklamada, Lame'nin gönüllü olarak sınır dışı edildiği bildirildi.

16.5 milyon dolar serveti bulunan fenomen, 'Dijital çağın Charlie Chaplin'i' olarak adlandırılıyor.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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