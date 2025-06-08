16.5 Milyon Dolar Serveti Var: 40 Milyondan Fazla Takipçisi Olan Fenomen Khaby Lame Sınır Dışı Edildi
TikTok'un Kralı olarak bilinen ve 16.5 milyon dolar serveti bulunan Khaby Lame vize süresi dolduğu için ABD'de gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildi.
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TikTok ve Instagram gibi platformlarda 40 milyonun üzerinde takipçisi olan fenomen Khaby Lame, Senegal doğumlu 25 yaşında bir dolar milyoneri.
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Milyonlarca takipçisi bulunan Khaby Lame, vize süresinin dolması nedeniyle ABD'de gözaltına alındı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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