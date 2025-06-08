Mahfi Eğilmez, İlk Kez Bu Kadar Sert Konuştu: “Bendenizi Suçlamaya Kalkışanları Kınıyorum”
İktisatçı Mahfi Eğilmez, ilk kez bu kadar sert konuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eğilmez, “Darbeyle hiçbir ilgisi olmayan bir cümleden hareketle darbe çağrısı yaptığım yalanını uyduranları, FETÖ'cülerle en ufak bir ilişkisi olmamış, o ilişkilere hep karşı çıkmış olan bendenizi suçlamaya kalkışanları kınıyorum” dedi.
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İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez’in 6 Haziran tarihli ‘Biz Dört Kişiydik’ başlıklı yazısı çokça konuşuldu.
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Eğilmez, yazısında “Şimdi düşününce Türkiye’de bürokrasiyi, yargıyı, üniversiteyi ayakta tutan gücün ordu olduğunu anlıyorum. Ordu zayıflayınca yargının, bürokrasinin ve üniversitenin çöküşü de ardından kendiliğinden geldi” ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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