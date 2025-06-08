Mahfi Eğilmez, İlk Kez Bu Kadar Sert Konuştu: “Bendenizi Suçlamaya Kalkışanları Kınıyorum”

Bu yazı sonrası Eğilmez hakkında 'darbe çağrısı yapıyor' diyenler oldu.

Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eğilmez, “Darbeyle hiçbir ilgisi olmayan bir cümleden hareketle darbe çağrısı yaptığım yalanını uyduranları, FETÖ'cülerle en ufak bir ilişkisi olmamış, o ilişkilere hep karşı çıkmış olan bendenizi suçlamaya kalkışanları kınıyorum” dedi.