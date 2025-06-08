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Mahfi Eğilmez, İlk Kez Bu Kadar Sert Konuştu: “Bendenizi Suçlamaya Kalkışanları Kınıyorum”

Mahfi Eğilmez, İlk Kez Bu Kadar Sert Konuştu: “Bendenizi Suçlamaya Kalkışanları Kınıyorum”

Darbe
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.06.2025 - 18:31

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ilk kez bu kadar sert konuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eğilmez, “Darbeyle hiçbir ilgisi olmayan bir cümleden hareketle darbe çağrısı yaptığım yalanını uyduranları, FETÖ'cülerle en ufak bir ilişkisi olmamış, o ilişkilere hep karşı çıkmış olan bendenizi suçlamaya kalkışanları kınıyorum” dedi.

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İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez’in 6 Haziran tarihli ‘Biz Dört Kişiydik’ başlıklı yazısı çokça konuşuldu.

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez’in 6 Haziran tarihli ‘Biz Dört Kişiydik’ başlıklı yazısı çokça konuşuldu.

Yaşamını yitiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eski Başkanı Rüşdü Saracoğlu, Ali Tiğrel, Ercan Kumcu ve kendisinin ekonomi yönetiminin üst kademelerinde görev aldığı dönem hakkında konuşan Mahfi Eğilmez, “Ülke için uğraşıp didinsek de umduğumuz sonucu alamadık, savunduklarımızı kabul ettiremedik. Ettirebilseydik belki bugün buralarda olmayacaktı ülke. Yazık oldu” dedi.

Eğilmez, yazısında “Şimdi düşününce Türkiye’de bürokrasiyi, yargıyı, üniversiteyi ayakta tutan gücün ordu olduğunu anlıyorum. Ordu zayıflayınca yargının, bürokrasinin ve üniversitenin çöküşü de ardından kendiliğinden geldi” ifadelerini kullandı.

Eğilmez, yazısında “Şimdi düşününce Türkiye’de bürokrasiyi, yargıyı, üniversiteyi ayakta tutan gücün ordu olduğunu anlıyorum. Ordu zayıflayınca yargının, bürokrasinin ve üniversitenin çöküşü de ardından kendiliğinden geldi” ifadelerini kullandı.

Bu yazı sonrası Eğilmez hakkında 'darbe çağrısı yapıyor' diyenler oldu. 

Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eğilmez, “Darbeyle hiçbir ilgisi olmayan bir cümleden hareketle darbe çağrısı yaptığım yalanını uyduranları, FETÖ'cülerle en ufak bir ilişkisi olmamış, o ilişkilere hep karşı çıkmış olan bendenizi suçlamaya kalkışanları kınıyorum” dedi.

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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