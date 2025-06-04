Gece Yarısı Cezaevinden İlk Tahliyeler Yapıldı: Davul Zurna ile Karşılandılar

Tahliye edilen Ümit Aytekin yasanın kapsayıcı olmadığını dile getirerek, “Daha büyük kapsamda, daha kapsayıcı bir yasa olsa daha fazla sevinirdik. Daha güzel sevinirdik. Ben iki aylık cezamı yatsam ne olur, yatmasam ne olur? Biz sohbet ederek, volta atarak onu bitirirdik. Ama yıllarca çoluğuna, çocuğuna, eşine, anasına, babasına hasret insanları düşünürken bizim çıkıp da sevinmemiz kendi kişiliğimce hüsrana uğrardım. Ben açıkçası çıktım diye sevinmiyorum' dedi.