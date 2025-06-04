Gece Yarısı Cezaevinden İlk Tahliyeler Yapıldı: Davul Zurna ile Karşılandılar
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TBMM'de kabul edilen ''10. Yargı Paketi'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bununla birlikte 19 binden fazla mahkuma tahliye yolu açılmış oldu.
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Tahliye edilen mahkumların davul ve zurna eşliğinde karşılanması dikkat çekti.
Oğlunun tahliyesini bekleyen Şevket Bulut, şunları söyledi:
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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