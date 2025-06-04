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Gece Yarısı Cezaevinden İlk Tahliyeler Yapıldı: Davul Zurna ile Karşılandılar

Gece Yarısı Cezaevinden İlk Tahliyeler Yapıldı: Davul Zurna ile Karşılandılar

Cezaevi Resmi Gazete
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
05.06.2025 - 00:50

10. Yargı Paketi olarak bilinen infaz düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden yaklaşık iki saat sonra Sincan Cezaevi'nde mahkumlar tahliye edilmeye başlandı. O anlara ilişkin çekilen görüntülerde tahliye edilen mahkumların davul ve zurna eşliğinde karşılandığı görüldü.

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TBMM'de kabul edilen ''10. Yargı Paketi'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bununla birlikte 19 binden fazla mahkuma tahliye yolu açılmış oldu.

TBMM'de kabul edilen ''10. Yargı Paketi'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bununla birlikte 19 binden fazla mahkuma tahliye yolu açılmış oldu.

İlk tahliyelerin ne zaman olacağı merak konusu olurken, beklenen haber geldi.  Yasanın yürürlüğe girmesinden yaklaşık iki saat sonra Sincan Cezaevi'nde mahkumlar tahliye edilmeye başlandı.

Tahliye edilen mahkumların davul ve zurna eşliğinde karşılanması dikkat çekti.

Tahliye edilen mahkumların davul ve zurna eşliğinde karşılanması dikkat çekti.

Tahliye edilen Ümit Aytekin yasanın kapsayıcı olmadığını dile getirerek, “Daha büyük kapsamda, daha kapsayıcı bir yasa olsa daha fazla sevinirdik. Daha güzel sevinirdik. Ben iki aylık cezamı yatsam ne olur, yatmasam ne olur? Biz sohbet ederek, volta atarak onu bitirirdik. Ama yıllarca çoluğuna, çocuğuna, eşine, anasına, babasına hasret insanları düşünürken bizim çıkıp da sevinmemiz kendi kişiliğimce hüsrana uğrardım. Ben açıkçası çıktım diye sevinmiyorum' dedi.

Oğlunun tahliyesini bekleyen Şevket Bulut, şunları söyledi:

Oğlunun tahliyesini bekleyen Şevket Bulut, şunları söyledi:

“Sevinçliyiz, mutluyuz. Benim bir oğlum daha içeride. İnşallah o da yakın zamanda çıkar. Bütün mahkumların ailesine sabırlar olsun. Çıkanlara gözleri aydın olsun. Allah kimseyi buraya düşürmesin. Bütün ailelere tavsiyem sabırlı olsunlar, akıllı olsunlar. Birbirlerine sahip çıksınlar, cezaevine düşmesinler. Biz de üzülüyoruz. Anne, baba üzülüyor. Eş, dost üzülüyor. Sıkıntılara giriyoruz. Yasa çıkmış. Yasayı çıkartanlardan da Allah razı olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Kimin emeği varsa Allah onlardan razı olsun. Bütün herkese selam olsun. Bayram müjdesi oldu.'

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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