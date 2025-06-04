onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son Dakika
Marmaray'daki Yumruklu Saldırıda Yeni Gelişme: Tahliye Edildi

Marmaray'daki Yumruklu Saldırıda Yeni Gelişme: Tahliye Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
04.06.2025 - 18:55

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni bir gelişme yaşandı.Bir kadına hakaret edildiği gerekçesiyle yaşanan kavgada, D.E'ye yumruk atarak yaralayan E.D., avukatının yaptığı itiraz sonrası tahliye edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Marmaray'da geçtiğimiz hafta saat 16.45 sıralarında iki çocuğuyla yolculuk yapan 46 yaşındaki baba D.E., yer verme meselesi nedeniyle kadınla tartıştığı sırada iki erkek yolcunun yumruklu saldırısına uğramıştı.

Marmaray'da geçtiğimiz hafta saat 16.45 sıralarında iki çocuğuyla yolculuk yapan 46 yaşındaki baba D.E., yer verme meselesi nedeniyle kadınla tartıştığı sırada iki erkek yolcunun yumruklu saldırısına uğramıştı.

Burnu kırılan D.E. iki çocuğuyla Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Süreyya Plajı Tren İstasyonu'nda Marmaray'dan inmişti. O anları gazeteci Fuat Kozluklu cep telefonuyla kaydetmişti. Tarafların istasyonda yeniden kavga etmesi üzerine araya güvenlikçiler girerken korkan çocukları diğer yolcular sakinleştirmeye çalışmıştı.

Baba D.E'nin şikayeti üzerine haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan şüpheliler 22 yaşındaki İ.A. ve 50 yaşındaki E.D. gözaltına alınmıştı.

Baba D.E'nin şikayeti üzerine haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan şüpheliler 22 yaşındaki İ.A. ve 50 yaşındaki E.D. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen İ.A. serbest bırakılırken diğer şüpheli E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama' suçuyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı. D.E'ye yumrukla saldıran E.D. avukatının bugün tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine tahliye oldu. 

Babanın tartıştığı kadın da hakarete maruz kaldığını belirterek şikayetçi olmuştu.

Şikayetçi olan kadının ifadesinde, ''Şahıs, trene binerken 'Çekil buradan, niye burada duruyorsun, çocuklarımla geçemiyorum, çocuklar sıkışsa bunun sorumluluğunu kim alacak?' dedi. Ben de kendisine 'Abi, özür dilerim, tren zaten sıkışık, çekilebildiğim kadar çekildim' dedim. Beni, 'Siz her yerde varsınız, sürekli ayak altındasınız' diyerek aşağıladı.

Başörtümü kastederek hakaret içerikli konuşmalar yapmaması gerektiğini söyledim. Onu teskin etmek için 'ya sabır, ya selamet' dedim. Bu söz üzerine '20 yaşındaki kız ya sabır ya selamet çekiyor' diyerek tepki gösterdi. Kendisine tepki veremediğim için ağlamaya başladım. Ben kendisiyle tartışmaktan çekindim. Tren kalabalık olduğu için oradan uzaklaşamadım da. İnmek için kapıya yaklaşan biri, babaya 'Kızı ağlattın, yaptığını beğendin mi? Neden uzatıyorsun? Senin çocukların varsa o da birinin çocuğu' dedi. Ardından tartışma uzadı, ben ağlamaya devam ediyordum. Olay büyümesin diye babaya karşı tepki gösteren kişiyi de sakinleştirmeye çalıştım'' dediği öğrenilmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın