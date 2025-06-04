Marmaray'daki Yumruklu Saldırıda Yeni Gelişme: Tahliye Edildi
Tüm Türkiye'nin konuştuğu Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni bir gelişme yaşandı.Bir kadına hakaret edildiği gerekçesiyle yaşanan kavgada, D.E'ye yumruk atarak yaralayan E.D., avukatının yaptığı itiraz sonrası tahliye edildi.
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Marmaray'da geçtiğimiz hafta saat 16.45 sıralarında iki çocuğuyla yolculuk yapan 46 yaşındaki baba D.E., yer verme meselesi nedeniyle kadınla tartıştığı sırada iki erkek yolcunun yumruklu saldırısına uğramıştı.
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Baba D.E'nin şikayeti üzerine haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan şüpheliler 22 yaşındaki İ.A. ve 50 yaşındaki E.D. gözaltına alınmıştı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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