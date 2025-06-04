Marmaray'daki Yumruklu Saldırıda Yeni Gelişme: Tahliye Edildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen İ.A. serbest bırakılırken diğer şüpheli E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama' suçuyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı. D.E'ye yumrukla saldıran E.D. avukatının bugün tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine tahliye oldu.

Babanın tartıştığı kadın da hakarete maruz kaldığını belirterek şikayetçi olmuştu.

Şikayetçi olan kadının ifadesinde, ''Şahıs, trene binerken 'Çekil buradan, niye burada duruyorsun, çocuklarımla geçemiyorum, çocuklar sıkışsa bunun sorumluluğunu kim alacak?' dedi. Ben de kendisine 'Abi, özür dilerim, tren zaten sıkışık, çekilebildiğim kadar çekildim' dedim. Beni, 'Siz her yerde varsınız, sürekli ayak altındasınız' diyerek aşağıladı.

Başörtümü kastederek hakaret içerikli konuşmalar yapmaması gerektiğini söyledim. Onu teskin etmek için 'ya sabır, ya selamet' dedim. Bu söz üzerine '20 yaşındaki kız ya sabır ya selamet çekiyor' diyerek tepki gösterdi. Kendisine tepki veremediğim için ağlamaya başladım. Ben kendisiyle tartışmaktan çekindim. Tren kalabalık olduğu için oradan uzaklaşamadım da. İnmek için kapıya yaklaşan biri, babaya 'Kızı ağlattın, yaptığını beğendin mi? Neden uzatıyorsun? Senin çocukların varsa o da birinin çocuğu' dedi. Ardından tartışma uzadı, ben ağlamaya devam ediyordum. Olay büyümesin diye babaya karşı tepki gösteren kişiyi de sakinleştirmeye çalıştım'' dediği öğrenilmişti.