Marmaray'da Atılan Yumrukla Kurulan Sosyal Medya Mahkemesi Önce İdam Sonra Beraat Kararını Nasıl Verdi?

Kim haklı, kim haksız hâlâ sosyal medyada gri bir alanda tartışılmaya devam ediyor. Bu bizim konumuz değil.

Sosyal medyada ilk görüntülerle verilen idam kararları, gazetecinin ve şahitlerin aktardıklarıyla beraate dönüştü. Ve hepsi 1 gün içinde oldu. Mavi gömlekli gencin avına çıkanlar tweetlerini silmek zorunda kaldı. Mavi gömlekli genç kimlik bilgilerinin ortaya dökülmesiyle kaldı.