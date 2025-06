Marmaray'da Atılan Yumrukla Kurulan Sosyal Medya Mahkemesi Önce İdam Sonra Beraat Kararını Nasıl Verdi?

Bilgiyi yalnızca üretmek değil, tüketmek de dikkat ister. Her video, her fotoğraf, her iddia sorgulanmadan paylaşılırsa, başka hayatları yerle bir edebilir.

İşte bu noktada medya okuryazarlığı devreye giriyor. Görüntünün kim tarafından, hangi koşullarda, ne zaman çekildiğini sorgulamak artık bir erdem değil, zorunluluktur. Çünkü bizim saniyeler içinde verdiğimiz bir 'retweet', birinin yıllarca taşıyacağı bir damgaya dönüşebilir.