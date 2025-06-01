Marmaray'da Atılan Yumrukla Kurulan Sosyal Medya Mahkemesi Önce İdam Sonra Beraat Kararını Nasıl Verdi?
Cuma günü Marmaray’da sıradan bir sefer, sosyal medyada bir linç ayinine dönüştü. Görüntülerde, çocuklarıyla birlikte vagonda bulunan bir baba, başka bir yolcuyla tartışırken aniden yumruklanıyor. İlk bakışta her şey çok açık gibiydi: Mağdur olan bir baba ve saldırgan bir yolcu. Video hızla yayıldı, tweetler havada uçuştu, yumruk atan kişi kısa sürede sosyal medyada infaz edildi. Kimlik bilgileri, sosyal medya hesapları, adresleri okulları her şeyleri ifşa edildi. Öfke nöbetiyle atılan tweetler çığrından çıktı. Ölüm tehditlerine kadar uzanan bu infial, dijital öfkenin ne kadar kolay organize olduğunu bir kez daha gösterdi.
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Ancak ertesi gün tablo değişti.
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Yani o 30 saniyelik videoda gördüğümüz “mağdur” görüntüsünün ardında bambaşka bir hikâye vardı. Haklıyken haksız, haksızken haklı konumuna düşen karakterler bir kez daha sosyal medya mahkemesinin acımasız terazisine çıktı.
Bu olay, dijital çağın en büyük çelişkilerinden birini gözler önüne seriyor: Hızlı bilgiye ulaşmanın büyüsüne kapılıp, hakikatin yavaşlığını ihmal ediyoruz.
Olayları bağlamından kopararak yalnızca birkaç saniyelik görüntülere bakarak hüküm vermek; kişileri etiketlemek, hedef göstermek ve dijital linç başlatmak çok kolay. Ve neredeyse bir linç ayinine dönüşmüş durumda.
Bugün herkesin cebinde bir kamera, elinde bir mikrofon var. Hepimiz birer “vatandaş gazeteci”yiz.
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Sosyal medya adalet mi linç mi dağıtıyor?
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Çok güzel bir yazı hassasiyetinden dolayı seni tebrik ediyorum editör...👏
Yumruk atılmasını ve adamın tartaklanmasını haklı yapıyor değil mi bu tabi! Babanın yaptığı yanlış da sonrakiler doğru, öyle mi? Yanlış algılar oluşturmayın ... Devamını Gör
Okuduğunu anladığından emin misin?
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