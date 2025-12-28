onedio
Yıllardır Yanlış Suluyor Olabilir Misiniz? Bitkileri Öldüren O Yaygın Hata!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.12.2025 - 09:50

Evlerimizdeki bitkiler hem güzel bir görüntü sağlıyor hem de oldukça faydalılar! Peki onlara ne kadar doğru bir şekilde bakabiliyoruz? Bitkilerimizin evimizdeki konumları da aldıkları güneş ve su miktarları da hatta o suyu nasıl aldıkları da son derece önemli. Bunca senedir bitkilerinizi yanlış suluyor hatta bu nedenden bitkilerinizi kaybediyor olabilirsiniz.

İşte bitkiler için doğru sulama yöntemi!

Kaynak: Instagramyesilceev

Buradan izleyebilirsiniz;

Saksının dibinde kalan suyu dökmeyi sakın unutmayın!

Bitkilerimize doğru sulama yapmak için verilen öneriler şu şekilde:

  • Az az su vermekten kaçının: Sadece yüzeyi ıslatan su miktarı köklere ulaşmaz.

  • Drenaj önemli: Su mutlaka saksının altındaki deliklerden çıkmalı.

  • Fazla suyu tahliye edin: Saksı tabağında veya dış saksıda biriken suyu dökmek, kök çürümesini engeller.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
