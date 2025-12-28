Aynı Ülke İki Farklı Mevsim: Bir Vatandaş İstanbul'da ve Fethiye'de Kış Mevsimini Karşılaştırdı

Online çalışma sisteminin yaygınlaştığı günümüzde, sessiz ve sakin bir hayat isteyen pek çok kişi tatil bölgelerine yerleşti. Fakat bu bölgelerin birçoğunda kışın hayat durma noktasına geliyor. Yapılacak herhangi bir aktivite kalmıyor. Havalar kolay kolay soğumadığından yılın büyük bir kısmı tatil havasında geçebiliyor. Bu yüzden, taşınmadan önce iyice düşünmek gerekiyor.