Aynı Ülke İki Farklı Mevsim: Bir Vatandaş İstanbul'da ve Fethiye'de Kış Mevsimini Karşılaştırdı

Türkiye aynı anda dört mevsimin yaşandığı benzersiz bir coğrafyaya sahip. Bu durum, Türkiye'nin aynı zamanda farklı mevsimlerin getirdiği çeşitli aktivite olanaklarını da beraberinde getirirken, ülkeyi her mevsim turistlerin ilgi odağı yapıyor. İnsanlar bir yanda denize girerken bir yanda kayak yapabiliyor.
Bir sosyal medya kullanıcısı kış mevsiminde İstanbul'u ve Fethiye'yi karşılaştırdı. Aradaki fark, özellikle soğuk sevmeyenleri biraz üzdü.
Kış mevsiminde yazlık bölgede yaşamak kolay mı?
