onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Aynı Ülke İki Farklı Mevsim: Bir Vatandaş İstanbul'da ve Fethiye'de Kış Mevsimini Karşılaştırdı

Aynı Ülke İki Farklı Mevsim: Bir Vatandaş İstanbul'da ve Fethiye'de Kış Mevsimini Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.12.2025 - 08:41

İçerik Devam Ediyor

Türkiye aynı anda dört mevsimin yaşandığı benzersiz bir coğrafyaya sahip. Bu durum, Türkiye'nin aynı zamanda farklı mevsimlerin getirdiği çeşitli aktivite olanaklarını da beraberinde getirirken, ülkeyi her mevsim turistlerin ilgi odağı yapıyor. İnsanlar bir yanda denize girerken bir yanda kayak yapabiliyor. 

Bir sosyal medya kullanıcısı kış mevsiminde İstanbul'u ve Fethiye'yi karşılaştırdı. Aradaki fark, özellikle soğuk sevmeyenleri biraz üzdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Kış mevsiminde yazlık bölgede yaşamak kolay mı?

Kış mevsiminde yazlık bölgede yaşamak kolay mı?

Online çalışma sisteminin yaygınlaştığı günümüzde, sessiz ve sakin bir hayat isteyen pek çok kişi tatil bölgelerine yerleşti. Fakat bu bölgelerin birçoğunda kışın hayat durma noktasına geliyor. Yapılacak herhangi bir aktivite kalmıyor. Havalar kolay kolay soğumadığından yılın büyük bir kısmı tatil havasında geçebiliyor. Bu yüzden, taşınmadan önce iyice düşünmek gerekiyor.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın