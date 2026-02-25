Bir Gayrimenkul Danışmanı, Asla Dükkan Açılmaması Gereken 7 Yeri Açıkladı

Tavanı 2.50 metrenin altında olan dükkanların hem ferah durmadığı hem de müşteri algısını olumsuz etkilediği belirtiliyor. Park sorununun kronik olduğu dar sokaklar da “kesinlikle uzak durulması gerekenler” arasında.

Kot farkı fazla olan dükkanlar, kaldırımı dar ya da hiç olmayan sokaklar ve eğimi yüzde 10-15’i aşan yokuşlar da listede yer alıyor. Danışman, bu tür yerlerde müşteri trafiğinin doğal olarak düştüğünü ve işin sürdürülebilir olmasının zorlaştığını söylüyor.