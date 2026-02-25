onedio
Bir Gayrimenkul Danışmanı, Asla Dükkan Açılmaması Gereken 7 Yeri Açıkladı

Bir Gayrimenkul Danışmanı, Asla Dükkan Açılmaması Gereken 7 Yeri Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.02.2026 - 15:19

Dükkan açma hayali kuranların sayısı az değil. Kimi kendi işinin patronu olmak istiyor, kimi yıllardır aklındaki fikri hayata geçirmek için doğru yeri arıyor. Ancak işin uzmanları, “iyi fikir tek başına yetmez, yanlış yer tüm emeği boşa çıkarır” diyerek uyarıyor. Son olarak bir gayrimenkul danışmanının sosyal medyada paylaştığı video, bu gerçeği bir kez daha gündeme taşıdı.



Paylaşımında “kesinlikle dükkan açılmaması gereken yerleri” tek tek sıralayan danışman, özellikle ilk kez iş kuracak olanlara net mesajlar verdi.



Videoya göre bazı lokasyonlar, ne kadar cazip görünürse görünsün uzun vadede esnafın belini büküyor.

Danışmana göre listenin başında, yıkım kararı yaklaşmış eski bina altları geliyor. Bu tür yerlerin hem hukuki risk taşıdığına hem de yatırımın boşa gitme ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekiliyor. Ardından tek yönlü ve trafik akışının çok hızlı olduğu caddeler geliyor. İnsanlar durup bakamıyorsa, vitrinin de pek bir anlamı kalmıyor.

Bir diğer önemli detay ise tavan yüksekliği.



Tavanı 2.50 metrenin altında olan dükkanların hem ferah durmadığı hem de müşteri algısını olumsuz etkilediği belirtiliyor. Park sorununun kronik olduğu dar sokaklar da “kesinlikle uzak durulması gerekenler” arasında. 

Kot farkı fazla olan dükkanlar, kaldırımı dar ya da hiç olmayan sokaklar ve eğimi yüzde 10-15’i aşan yokuşlar da listede yer alıyor. Danışman, bu tür yerlerde müşteri trafiğinin doğal olarak düştüğünü ve işin sürdürülebilir olmasının zorlaştığını söylüyor.

