Burak Özçivit Eyüpsultan’da Yatırım Yaptığı İddialarına Tepki Gösterdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.02.2026 - 13:58

Burak Özçivit’in Eyüpsultan’dan 30 daire satın alarak 150 milyon TL’lik yatırım yaptığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu, hakkında çıkan haberlerle ilgili sessizliğini bozarak net bir açıklama yaptı.

Uzun yıllar Kuruluş Osman dizisinde başrol oynayan ve şimdilerde tek kişilik tiyatro oyunuyla izleyici karşısına çıkan Burak Özçivit, son dönemde sık sık yatırım iddialarıyla konuşuluyor.

Son olarak Özçivit’in, İstanbul’un gözde bölgelerinden Eyüpsultan’da toplam 30 daire satın aldığı ve bu yatırım için yaklaşık 150 milyon TL ödediği öne sürüldü.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan iddiaya yorumlar da gecikmedi tabi.

Söz konusu haberlerin geniş yankı uyandırmasının ardından Burak Özçivit’ten açıklama gecikmedi.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Özçivit açıklamasında, “Çıkan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur. İnsanları yanlış yönlendirmeyi lütfen bırakın.” ifadelerini kullandı.

Gülistan Başköy
