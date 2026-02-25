onedio
İkinci Kez Boşanma Kararı Alan Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın Evliliği Sona Erdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.02.2026 - 11:46

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük olan eşi Gülseren Ceylan’ın evliliği kısa sürede sona erdi. Defalarca ayrılıp barışmalarıyla gündeme gelen çift, yaklaşık 7 ay süren birlikteliklerini tek celsede bitirdi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında evlenen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’ın evliliği, daha ilk aylardan itibaren krizlerle anılmaya başlamıştı.

Aralarında yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle sık sık karşı karşıya gelen çift ilişkisini de magazinin gözü önünde yaşamayı tercih ediyordu.

Sonunda boşanmaya karar veren çift bir süre ayrı yaşadıktan sonra dayanamayıp tekrar bir araya gelmişti. Yollarını ayırmaktan vazgeçen ikili, TikTok’ta katıldıkları canlı yayında evliliklerine bir şans daha verdiklerini açıklamıştı. Ancak bu karar da uzun ömürlü olmadı. Sürekli küsüp barışmalarıyla dikkat çeken çift, bu kez ayrılığı kesinleştirdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın evliliği, bu sabah Beykoz 1. Aile Mahkemesinde görülen duruşmada tek celsede sona erdi.

Mahkeme, çiftin evliliğini “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçesiyle bitirdi. Tarafların katılmadığı duruşmada Mehmet Ali Erbil’i avukatı Şeyda Yıldırım temsil etti. Boşanma kararının ardından taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Gülistan Başköy
