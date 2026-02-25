İkinci Kez Boşanma Kararı Alan Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın Evliliği Sona Erdi
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük olan eşi Gülseren Ceylan’ın evliliği kısa sürede sona erdi. Defalarca ayrılıp barışmalarıyla gündeme gelen çift, yaklaşık 7 ay süren birlikteliklerini tek celsede bitirdi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında evlenen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’ın evliliği, daha ilk aylardan itibaren krizlerle anılmaya başlamıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın evliliği, bu sabah Beykoz 1. Aile Mahkemesinde görülen duruşmada tek celsede sona erdi.
