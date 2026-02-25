onedio
Hadise'nin Eski Eşi Mehmet Dinçerler’den “Gönderme” İddialarına Sert Tepki!

25.02.2026 - 09:59

Hadise’nin UNICEF iş birliğiyle hazırladığı Ramazan bağış videosu üzerinden başlayan tartışma, bu kez eski eşi Mehmet Dinçerler ve Sevda Türküsev’i karşı karşıya getirdi. Dinçerler, kendisine yönelik “Hadise’ye gönderme yaptı” iddialarına sert bir açıklamayla yanıt verdi.

Hadise, Ramazan ayı kapsamında UNICEF iş birliğiyle hazırlanan bağış videosu nedeniyle geçtiğimiz günlerde sosyal medyada tartışmaların hedefi olmuştu.

Videoda kullanılan “Bu Ramazan dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk kalmasın. Türkiye’den Gazze’ye, Sudan’dan Afrika’nın en uzak köylerine… Bağışla çocuklara umut ol” şeklindeki ifadeler sosyal medyayı birbirine katmıştı. Olayın büyümesi üzerine Hadise paylaşımını kaldırarak kamuoyuna açıklama yapmıştı.

Ünlü şarkıcı, söz konusu videonun UNICEF tarafından iletilen bir metin doğrultusunda hazırlandığını belirterek, niyetinin asla Türkiye’yi olumsuz göstermek olmadığını vurgulamıştı. Tartışmaların dinmemesi üzerine Hadise, bir açıklama daha yaparak UNICEF ile olan iş birliğini sonlandırdığını duyurmuştu.

Açıklamasının tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Yaşananların ardından Sevda Türküsev'in paylaşımı dikkat çekti.

Türküsev, Hadise’nin 2022 yılında evlenip beş ay sonra boşandığı eski eşi Mehmet Dinçerler’in sosyal medya hesabından yaptığı “Her şey aslına rücu eder” paylaşımını “Hadise’nin eski eşinden enteresan mesaj” notuyla gündeme taşıdı.

Mehmet Dinçerler ise konuya ilişkin açıklama yaparak Sevda Türküsev’e doğrudan yanıt verdi.

Dinçerler, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sevda hanim selamlar, bu tarz gundemleri takip etmiyorum, beni ilgilendirmeyen konularla alakali yorum yapmayi kendime yakistirmam ben bu paylasimi dun aksam okullarda gordugum Ramazan etkinlikleri icin paylastim, konuya beni dahil etmezseniz cok sevirim, hayirli aksamlar.”

serhatdamacana

ooo baya sert tepki vermiş, daha sert çok az tepki gördüm. Mahkemede biter bu olay... (editörün içeriğe yapmamızı beklediği yorum)