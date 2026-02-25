Hadise'nin Eski Eşi Mehmet Dinçerler’den “Gönderme” İddialarına Sert Tepki!
Hadise’nin UNICEF iş birliğiyle hazırladığı Ramazan bağış videosu üzerinden başlayan tartışma, bu kez eski eşi Mehmet Dinçerler ve Sevda Türküsev’i karşı karşıya getirdi. Dinçerler, kendisine yönelik “Hadise’ye gönderme yaptı” iddialarına sert bir açıklamayla yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hadise, Ramazan ayı kapsamında UNICEF iş birliğiyle hazırlanan bağış videosu nedeniyle geçtiğimiz günlerde sosyal medyada tartışmaların hedefi olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşananların ardından Sevda Türküsev'in paylaşımı dikkat çekti.
Mehmet Dinçerler ise konuya ilişkin açıklama yaparak Sevda Türküsev’e doğrudan yanıt verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
ooo baya sert tepki vermiş, daha sert çok az tepki gördüm. Mahkemede biter bu olay... (editörün içeriğe yapmamızı beklediği yorum)