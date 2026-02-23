Bir İçerik Üreticisi, Mavi, Yeşil ve Kahverengi Tabelalar Arasındaki Farkı Açıkladı

Otoyollarda kimi tabelalar mavi, kimileri yeşil, bazıları ise beyaz, kahverengi renkte karşınıza çıkar. Pek çok sürücü bu renklerin farkını sezse de, ne anlama geldiklerini tam olarak bilmiyor. Sosyal medyada paylaştığı videosuyla dikkat çeken bir içerik üreticisi, bu karmaşaya açıklık getirdi ve trafik tabelalarındaki renklerin ardındaki sistemi tek tek anlattı.

İçerik üreticisi videosunda, tabelalardaki renk ayrımının rastgele olmadığını vurgulayarak, sistemin uluslararası bir sözleşmeye dayandığını söyledi. Konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“1968 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından hazırlanan Viyana Karayolu Trafik Sözleşmesi, trafik işaretleri için ortak bir standart getirdi. Türkiye de bu sözleşmeyi imzaladı ve 1983’te yürürlüğe koydu. Bu tarihten sonra tabelalar belirli bir düzene kavuştu.”