Bir İçerik Üreticisi, Mavi, Yeşil ve Kahverengi Tabelalar Arasındaki Farkı Açıkladı

Gülistan Başköy
23.02.2026 - 12:48

Bir içerik üreticisi, yollardaki trafik tabelalarının neden farklı renklerde olduğunu ve bu renklerin sürücülere ne anlatmak istediğini çektiği videoyla anlattı. 

Yola çıktığınızda mutlaka denk gelmişsinizdir.

Otoyollarda kimi tabelalar mavi, kimileri yeşil, bazıları ise beyaz, kahverengi renkte karşınıza çıkar. Pek çok sürücü bu renklerin farkını sezse de, ne anlama geldiklerini tam olarak bilmiyor. Sosyal medyada paylaştığı videosuyla dikkat çeken bir içerik üreticisi, bu karmaşaya açıklık getirdi ve trafik tabelalarındaki renklerin ardındaki sistemi tek tek anlattı.

İçerik üreticisi videosunda, tabelalardaki renk ayrımının rastgele olmadığını vurgulayarak, sistemin uluslararası bir sözleşmeye dayandığını söyledi. Konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“1968 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından hazırlanan Viyana Karayolu Trafik Sözleşmesi, trafik işaretleri için ortak bir standart getirdi. Türkiye de bu sözleşmeyi imzaladı ve 1983’te yürürlüğe koydu. Bu tarihten sonra tabelalar belirli bir düzene kavuştu.”

Videoda verilen bilgilere göre; yeşil ve mavi tabelalar şehirler arası ve ana yolları temsil ediyor.

Beyaz zeminli tabelalar ise köy, kasaba ve mahalle gibi daha küçük yerleşim birimlerine yönlendirme yapıyor. Yani beyaz bir tabelayı takip etmek, ana yoldan çıkıp yerel bir güzergaha girdiğiniz anlamına geliyor.

İçerik üreticisi, sıkça merak edilen “Neden bazı otoyollar mavi, bazıları yeşil?” sorusuna da açıklık getirdi:

“Yeşil tabelalar, giriş-çıkışları kontrollü ve genellikle ücretli olan otoyolları gösteriyor. Eğer yolun herhangi bir kısmında ücret alınıyorsa, otoyolun tamamı yeşil tabelayla işaretleniyor. Mavi tabelalar ise ücretsiz otoyolları ve devlet yollarını temsil ediyor. Türkiye’deki ‘D’ kodlu yollar buna örnek.”

Videoda ayrıca daha az bilinen tabelalara da değinildi. Kahverengi tabelaların turistik ve tarihi alanlara yönlendirme yaptığı, turuncu tabelaların Karayolları bakım istasyonları ve bölge müdürlüklerini gösterdiği, sarı tabelaların ise genellikle sınır kapılarına yakın bölgelerde ve uluslararası geçiş noktalarında kullanıldığı belirtildi.

