19 Yaşındaki Oyuncu Ava Yaman Makyajsız Doğal Pozlarıyla Sosyal Medyayı Birbirine Kattı!

19 Yaşındaki Oyuncu Ava Yaman Makyajsız Doğal Pozlarıyla Sosyal Medyayı Birbirine Kattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.02.2026 - 11:47

Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni karakterine hayat veren genç oyuncu Ava Yaman, makyajsız ve filtresiz paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Doğallığıyla dikkat çeken Yaman’ın fotoğrafları X'i birbirine kattı.

Ekranların yeni fenomenlerinden biri haline gelen Ava Yaman, rol aldığı Taşacak Bu Deniz dizisiyle adını kısa sürede geniş kitlelere duyurmayı başardı.

Dizide canlandırdığı Eleni Miryano karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan genç oyuncu, hem performansı hem de enerjisiyle sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın yer aldığı dizide, Yaman’ın Burak Yörük ile yakaladığı uyum da izleyicilerden tam not aldı.

Doğal tavırlarıyla dikkat çeken Yaman, özellikle genç izleyici kitlesi arasında hızla popülerleşti. Sosyal medyada da yükselişini sürdüren Ava Yaman, Instagram’da 1,5 milyon takipçiye ulaşarak ciddi bir etkileşim yakaladı.

Son olarak makyajsız ve filtresiz pozlarını paylaşan oyuncu, bu paylaşımlarla sosyal medyada tartışma yarattı.

Bazı kullanıcılar “Doğallık tam olarak bu” diyerek Yaman’a övgüler yağdırırken, bazı takipçiler ise paylaşımları eleştiren yorumlar yaptı.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
