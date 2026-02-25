onedio
Eda Ece'nin Salçasız Yaprak Sarması Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.02.2026 - 08:57

Ünlü oyuncu Eda Ece’nin iftar hazırlığı sosyal medyada olay yarattı. Yaprak sarması yaptığını paylaşan Ece’nin iç harcında salça olmaması kullanıcıları ikiye bölerken, yemeğe “dolma” demesi de ayrı tartışma konusu oldu.

Uzun yıllardır ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Eda Ece, kariyerine Pis Yedili dizisiyle adım atmış, ardından Yasak Elma ile geniş kitlelerin tanıdığı bir yıldız haline gelmişti.

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran 2023’te evlenen Ece, kısa süre sonra anne olmuş ve kızı Mina İpek’in doğumunun ardından setlere ara vermişti. Annelik sürecini daha önce “uykusuz ama tarifsiz bir sevgi” sözleriyle anlatan oyuncu, uzun süredir önceliğini ailesine ayırıyor.

Setlere ara verdiği dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle bağını koparmayan Eda Ece, yakın zamanda Türkiye’nin yüksek prodüksiyonlu ilk dikey dizisi Yeni Nesil Aile ile yeniden izleyici karşısına çıkmıştı.

Son olarak iftar hazırlığı sırasında çektiği bir fotoğrafı paylaşan Ece’nin yaprak sarması, iç harcında salça olmaması nedeniyle sosyal medyayı ikiye böldü.

Kimi “zeytinyağlı yaprak sarma zaten salçasız olur” diyerek Ece’ye hak verirken, diğerleri “salçasız yemem” yorumlarıyla itiraz etti. 

Tartışma bununla da sınırlı kalmadı. Bazı kullanıcılar ise Ece’nin sarmaya “dolma” demesine takılarak, “Dolma değil, sarma” düzeltmesi yaptı.

