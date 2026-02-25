Eda Ece'nin Salçasız Yaprak Sarması Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Ünlü oyuncu Eda Ece’nin iftar hazırlığı sosyal medyada olay yarattı. Yaprak sarması yaptığını paylaşan Ece’nin iç harcında salça olmaması kullanıcıları ikiye bölerken, yemeğe “dolma” demesi de ayrı tartışma konusu oldu.
Uzun yıllardır ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Eda Ece, kariyerine Pis Yedili dizisiyle adım atmış, ardından Yasak Elma ile geniş kitlelerin tanıdığı bir yıldız haline gelmişti.
Son olarak iftar hazırlığı sırasında çektiği bir fotoğrafı paylaşan Ece’nin yaprak sarması, iç harcında salça olmaması nedeniyle sosyal medyayı ikiye böldü.
