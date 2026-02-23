onedio
Uzman Doktor Verdiği Bilgiyle Tartışmaları Bitirdi: Cinsiyeti Anne mi Baba mı Belirliyor?

23.02.2026 - 14:47

Hamilelik sürecinde anne adaylarının ve ailelerin en çok merak ettiği sorulardan biri de “Bebeğin cinsiyetini anne mi belirler, baba mı?” oluyor. Yıllardır tartışılan bu konu, sosyal medyada da sık sık gündeme gelirken, uzman bir isimden konuyu netleştiren açıklama geldi.

Op. Dr Kübra Karakolcu, bebeğin cinsiyetinin nasıl belirlendiğine dair merak edilen soruya bilimsel bir çerçevede yanıt verdi.

Karakolcu, bu süreçte tek bir tarafın belirleyici olmadığını, iki ayrı mekanizmanın birlikte çalıştığını vurguladı.

Doktor Karakolcu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Burada iki mekanizma var. Bebeğin genetiğini belirleyen genetik materyal sperm hücresinde taşınıyor, yani bu kısım baba tarafından geliyor. Ancak bir yandan da yumurtayı dölleyen spermin hangisi olacağını yumurta seçiyor. Yani anne belirliyor.”

