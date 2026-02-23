Uzman Doktor Verdiği Bilgiyle Tartışmaları Bitirdi: Cinsiyeti Anne mi Baba mı Belirliyor?

Karakolcu, bu süreçte tek bir tarafın belirleyici olmadığını, iki ayrı mekanizmanın birlikte çalıştığını vurguladı.

Doktor Karakolcu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Burada iki mekanizma var. Bebeğin genetiğini belirleyen genetik materyal sperm hücresinde taşınıyor, yani bu kısım baba tarafından geliyor. Ancak bir yandan da yumurtayı dölleyen spermin hangisi olacağını yumurta seçiyor. Yani anne belirliyor.”