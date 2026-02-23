onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Kullanıcı, iPhone’daki O Sinir Bozucu Özelliğin Nasıl Kapatılacağını Gösterdi

Bir Kullanıcı, iPhone’daki O Sinir Bozucu Özelliğin Nasıl Kapatılacağını Gösterdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.02.2026 - 15:36

İçerik Devam Ediyor

Bir içerik üreticisi, birçok iPhone kullanıcısının sinir bozucu bulduğu bir özelliğin neden eklendiğini anlattı ve adım adım nasıl kapatılacağını gösterdi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

iPhone kullanırken ekranın bir anda aşağı kayması pek çok kişinin canını sıkıyor.

iPhone kullanırken ekranın bir anda aşağı kayması pek çok kişinin canını sıkıyor.

Sosyal medyada paylaştığı video ile dikkat çeken bir içerik üreticisi, bu özelliğin aslında neden var olduğunu ve nasıl tamamen devre dışı bırakılabileceğini anlatarak kullanıcıları bilgilendirdi.

İçerik üreticisi, videoda Apple’ın bu özelliği neden eklediğini şu sözlerle açıkladı:

“Telefonlar gitgide büyüdükçe, yani iPhone’ların ekranları büyüdükçe tek elle kullanım için aslında eklenen bir özellik bu. Şu hareketi yaptığınızda tek elinizle ekranın üst kısmına da erişebilmenizi sağlıyor ama bence hala yeterli değil. Bana göre oldukça saçma bir özellik. Keşke Samsung gibi yapsalardı, onlarınki bence çok daha pratik.”

İçerik üreticisi, videonun devamında bu özelliği kapatmak isteyenler için adım adım yolu da anlattı:

İçerik üreticisi, videonun devamında bu özelliği kapatmak isteyenler için adım adım yolu da anlattı:

“Telefonunuzun ayarlarına giriyorsunuz. Ardından ‘Erişilebilirlik’ bölümüne tıklıyorsunuz. Buradan ‘Dokunma’ya giriyorsunuz. En üstte ‘Ulaşılabilirlik’ diye bir seçenek var. Bunu kapattığınızda bu özellik bir daha asla açılmıyor.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın