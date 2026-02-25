Şarkıcı Gökçe “İlacı Yok” Diyerek Yıllardır Mücadele Ettiği Hastalığı İlk Kez Açıkladı
Ünlü şarkıcı Gökçe, Saba Tümer’in programında yaptığı samimi açıklamalarla gündem oldu. İlk kez psikolojik bir rahatsızlığı olduğunu anlatan sanatçı, yıllardır bununla yaşamayı öğrendiğini söylerken, özel hayatına dair bilinmeyen evlilik detaylarını da paylaştı.
2011 yılında çıkardığı “Tuttu Fırlattı” şarkısının büyük hit olmasıyla Türk pop müziğinde çıkış yakalayan Gökçe'yi mutlaka tanırsınız.
Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Saba Tümer’in sunduğu televizyon programında çarpıcı itiraflarda bulundu.
Sınırda Kişilik Bozukluğu (Borderline) teşhisi aldığını açıklayan ünlü isim, teşhisin çocukluk yıllarına dayandığını söyledi.
Programda özel hayatına dair bilinmeyen bir detayı da paylaşan Gökçe, 11 yıl süren evliliğini de ilk kez bu kadar açık anlattı.
