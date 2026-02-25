Şarkıcı Gökçe “İlacı Yok” Diyerek Yıllardır Mücadele Ettiği Hastalığı İlk Kez Açıkladı

Uzun süre evli kaldığını birçok kişinin bilmediğini söyleyen şarkıcı, evliliğin yurt dışında ve sade bir şekilde gerçekleştiğini belirtti.

“11 yıl önce evlendim, birçok kişi bilmiyor. Saklamadım aslında. Yurtdışında evlendik, düğün yapmadık. Hatta evlendiğimi ertesi gün unuttum. Evlendiğimi hissetmek istemediğim için düğün yapmadık. İkimiz de evlilikten korkuyorduk, düğün çok ürkütücü geliyordu. Sadece evliliği merak ettik. İçgüdüsel bir evlilikti, biraz meraktan evlendik. 11 yıl sürdü ve sonunda ‘müsaadenle gideceğim’ dedim.” sözleriyle ayrılık sürecini anlattı.