onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Şarkıcı Gökçe “İlacı Yok” Diyerek Yıllardır Mücadele Ettiği Hastalığı İlk Kez Açıkladı

Şarkıcı Gökçe “İlacı Yok” Diyerek Yıllardır Mücadele Ettiği Hastalığı İlk Kez Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.02.2026 - 10:59

Ünlü şarkıcı Gökçe, Saba Tümer’in programında yaptığı samimi açıklamalarla gündem oldu. İlk kez psikolojik bir rahatsızlığı olduğunu anlatan sanatçı, yıllardır bununla yaşamayı öğrendiğini söylerken, özel hayatına dair bilinmeyen evlilik detaylarını da paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2011 yılında çıkardığı “Tuttu Fırlattı” şarkısının büyük hit olmasıyla Türk pop müziğinde çıkış yakalayan Gökçe'yi mutlaka tanırsınız.

2011 yılında çıkardığı “Tuttu Fırlattı” şarkısının büyük hit olmasıyla Türk pop müziğinde çıkış yakalayan Gökçe'yi mutlaka tanırsınız.

Ardından “Her Şey Bitmedi Bitmez” ve “Kader Utansın” gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gökçe, 2014 yılında diş hekimi Bülent Gençer ile evlenmişti. Ancak çift yaklaşık 11 yıl süren evliliklerini 2024 yılında sessiz sedasız bitirmişti.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Saba Tümer’in sunduğu televizyon programında çarpıcı itiraflarda bulundu.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Saba Tümer’in sunduğu televizyon programında çarpıcı itiraflarda bulundu.

Yıllar sonra ilk kez bu kadar açık konuşan şarkıcı, hem sağlık durumuna hem de özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.

Sınırda Kişilik Bozukluğu (Borderline) teşhisi aldığını açıklayan ünlü isim, teşhisin çocukluk yıllarına dayandığını söyledi.

Sınırda Kişilik Bozukluğu (Borderline) teşhisi aldığını açıklayan ünlü isim, teşhisin çocukluk yıllarına dayandığını söyledi.

Gökçe, “9 yaşımda bunu öğrendim. Borderline bir hastalık değil, kişilik bozukluğu. İlacı yok bunun sadece yan etkilerini törpüleyebilirsin. Maalesef benim gittiğim yola gitmemi istikrarsız davrandığım için hep engelledi. Ama sahnede uçuyorum.” ifadelerini kullandı.

Programda özel hayatına dair bilinmeyen bir detayı da paylaşan Gökçe, 11 yıl süren evliliğini de ilk kez bu kadar açık anlattı.

Programda özel hayatına dair bilinmeyen bir detayı da paylaşan Gökçe, 11 yıl süren evliliğini de ilk kez bu kadar açık anlattı.

Uzun süre evli kaldığını birçok kişinin bilmediğini söyleyen şarkıcı, evliliğin yurt dışında ve sade bir şekilde gerçekleştiğini belirtti.

“11 yıl önce evlendim, birçok kişi bilmiyor. Saklamadım aslında. Yurtdışında evlendik, düğün yapmadık. Hatta evlendiğimi ertesi gün unuttum. Evlendiğimi hissetmek istemediğim için düğün yapmadık. İkimiz de evlilikten korkuyorduk, düğün çok ürkütücü geliyordu. Sadece evliliği merak ettik. İçgüdüsel bir evlilikti, biraz meraktan evlendik. 11 yıl sürdü ve sonunda ‘müsaadenle gideceğim’ dedim.” sözleriyle ayrılık sürecini anlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın