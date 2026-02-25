onedio
Meğer Tanışıyorlarmış: Hande Yener'den Hayatını Kaybeden Ali Tutal'a Veda

Meğer Tanışıyorlarmış: Hande Yener'den Hayatını Kaybeden Ali Tutal'a Veda

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.02.2026 - 12:58

Usta oyuncu Ali Tutal’ın vefatının ardından sanat dünyasından taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Şarkıcı Hande Yener, merhum oyuncuyla ilgili yaptığı paylaşımda hem kişisel bir anısını anlattı hem de Tutal’ın karakterine dair duygusal ifadeler kullandı.

Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasının emektar isimlerinden Ali Tutal, 22 Şubat’ta geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

76 yaşında hayata veda eden usta oyuncunun ölümü, sanat camiasında büyük üzüntü yaratmıştı. Cenazesi dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri, dostları ve sanatçı arkadaşları cenazede Tutal’a veda etti.

Ali Tutal’ın vefatının ardından duygularını dile getiren isimlerden biri de Hande Yener oldu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yener, merhum oyuncuyla arasında özel bir bağ olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Ali ağabeyimin çok güzel bir kalbi vardı. Onu tanıma şansım oldu. Bana çok büyük bir iyiliği dokundu. Ne zaman arasa bir şey istese asker oldum; ki benden çok mühim bir şey de istemedi zaten. Kıymetli ailesine baş sağlığı ve sabırlar dilerim.'

