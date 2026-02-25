Meğer Tanışıyorlarmış: Hande Yener'den Hayatını Kaybeden Ali Tutal'a Veda
Usta oyuncu Ali Tutal’ın vefatının ardından sanat dünyasından taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Şarkıcı Hande Yener, merhum oyuncuyla ilgili yaptığı paylaşımda hem kişisel bir anısını anlattı hem de Tutal’ın karakterine dair duygusal ifadeler kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasının emektar isimlerinden Ali Tutal, 22 Şubat’ta geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ali Tutal’ın vefatının ardından duygularını dile getiren isimlerden biri de Hande Yener oldu.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın