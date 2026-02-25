Meğer Tanışıyorlarmış: Hande Yener'den Hayatını Kaybeden Ali Tutal'a Veda

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yener, merhum oyuncuyla arasında özel bir bağ olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Ali ağabeyimin çok güzel bir kalbi vardı. Onu tanıma şansım oldu. Bana çok büyük bir iyiliği dokundu. Ne zaman arasa bir şey istese asker oldum; ki benden çok mühim bir şey de istemedi zaten. Kıymetli ailesine baş sağlığı ve sabırlar dilerim.'